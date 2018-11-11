В Солигорске на остановках появились портреты исторических личностей





В Солигорске можно изучать историю Беларуси прямо на улице — во время прогулки или при ожидании общественного транспорта. А помогут в этом необычные остановочные пункты, которые стали появляться в городе шахтеров в рамках пилотного проекта.

Новые павильоны, которые установили благодаря программе по реконструкции остановочных пунктов, украсили портреты исторических личностей.

Одна из первых остановок такого рода находится рядом с горно-химическим колледжем. Обычный остановочный павильон оснащен стендами с портретами деятелей эпохи ВКЛ. Князь Витовт, Лев Сапега, представители рода Радзивиллов — увидеть можно не только портреты легендарных личностей, но и вкратце познакомиться с их биографией. Солигорчане уже оценили подобную задумку и уверены: таких остановок должно быть больше не только в Солигорске, но и во всей Беларуси.

— Такое украшение на остановках трудно не заметить. Мы в первые дни, как появились стенды, обратили на них внимание, стали читать, рассматривать. Во-первых, время в ожидании автобуса стало пролетать незаметно. А во-вторых, такие остановки выглядят более эстетично, чем обычные металлические или стеклянные конструкции, хаотично оклеенные рекламными листовками, — делится впечатлениями солигорчанка Людмила.

— Нужно развивать такие проекты не только в Солигорске, но и во всей Беларуси. Каждый должен знать историю. Тем более, эта остановка находится неподалеку от школы и колледжа — молодежи такие знания будут не только интересны, но и пригодятся в учебе, — добавляет сестра Людмилы Татьяна.

А вот учащийся горно-химического колледжа Владислав хоть и ходит практически каждый день на занятия, на обновленные остановки внимания не обращал. Подходим к стендам вместе, быстро просматриваем информацию.

— И правда, очень полезно, в учебе такие знания пригодятся. Можно сказать, большая шпаргалка прямо под окнами колледжа. После занятий обязательно вместе с одногруппниками более подробно почитаем всю информацию. И надо будет по городу еще поискать подобные остановки — возможно, удастся изучить много чего полезного. К тому же, это хороший фон для фото, — уверен студент Владислав.

Со временем информационных стендов на остановках Солигорска станет больше. Плакаты расскажут не только об известных исторических личностях, но и о главных достопримечательностях Беларуси.

С начала года в городе уже заменили 7 остановок, в планах — замена еще трех. И на каждом павильоне появятся тематические стенды. Например, на остановочном пункте рядом с кинотеатром можно будет изучить историю кино, а неподалеку от больницы разместят информацию на медицинскую тематику.