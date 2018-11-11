В 41 страну мира экспортируется сельхозпродукция Могилевской области

За 9 месяцев текущего года экспортировано сельскохозпродукции и продуктов питания, произведенных в Могилевской области на 296,1 млн. долларов США (19,1% от общего объема экспорта товаров области). Значительную долю (70,5%) занимали молоко и молочная продукция, мясо и мясные субпродукты. Экспортные поставки этой продукции осуществлялись в 41 страну мира. Их основные объемы направляются в Российскую Федерацию, Казахстан и Китай.

Сельскохозяйственные организации являются сырьевой базой предприятий промышленности Могилевской области. В январе-сентябре в перерабатывающей промышленности Могилевской области более четверти занимает производство продуктов питания и напитков – 25,9%. Наибольший удельный вес занимают молочные продукты (44,4%), переработка и консервирование мяса и мясной продукции (18,4%), — отметили в Главном статуправлении региона. — На развитие сельского хозяйства в Могилевской области использовано 194,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал (16,8% общего объема инвестиций за 9 месяцев). Большая часть направлена на развитие животноводства – почти 83%.

К слову, ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В нынешнем году празднование приходится на 18 ноября.