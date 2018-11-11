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Участок на Железнодорожной продали за 6 миллионов. На нем построят жилье

12.11.2018 16:33 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске прошел аукцион на право застройки участка на пересечении Минина и Железнодорожной. Начальная цена составляла 1,9 миллиона рублей, но в итоге она выросла более чем в три раза и составила 6,2 миллиона рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На этом участке находятся административные здания, склады и жилые двухэтажки. Это дома, построенные хозспособом в первую после войны десятилетку. Сейчас некоторые из них ремонтируют.


Скриншот с карты «Яндекс»

Сегодня прошел аукцион на право строительства на этом участке нового жилья. В торгах принимали участие две компании. Одна из них купила право застроить этот участок за 6,2 миллиона рублей. Имя победителя торгов не раскрывается. После аукциона представитель инвестора также отказался себя назвать.

Еще почти 16,5 миллиона рублей застройщику нужно потратить на отселение жильцов.

В частности, снести и отселить нужно жилые и нежилые строения по Железнодорожной 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19 и 21а, а также по Кузьмы Минина 2, 4, 6, 8, 10, 10а и 12.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инвестор должен построить жилые многоквартирные дома с объектами общественного назначения. Общая квадратура будущих сооружений (включая многоуровневые парковки из расчета одно место на квартиру) — до 92 тысяч «квадратов». Жилье — до 60 тысяч квадратных метров.

В качестве требования выставляется высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки, соответствующий столичному статусу. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас на этом участке находятся административные здания, склады и жилые двухэтажки.
 
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