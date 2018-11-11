Место происшествия. Фото из Twitter-аккаунта Минского городского УМЧС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавшей в столичном торговом центре "Арена Сити" оценивается как средней степени тяжести, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Одна пострадавшая. Ее состояние - средней степени тяжести", - сказала Юлия Бородун. С предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" она будет госпитализирована в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска.

Как сообщалось, в столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей, по предварительной информации, рухнул потолок.-0-