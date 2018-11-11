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Глава ГТК рассказал, почему лимиты беспошлинного ввоза товаров снизили раньше запланированного срока

12.11.2018 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Глава ГТК рассказал, почему лимиты беспошлинного ввоза товаров снизили раньше запланированного срока

фото: virtualbrest.by

Лимит в 500 евро и 25 кг для товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, планировалось ввести только с 2021 года. Но по инициативе России сроки сдвинули. Лимит начнет действовать с 1 января 2019 года.

Глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько не видит в снижении лимита большой проблемы для белорусов. «У нас достаточно часто приграничное население пересекает границу, но суммы далеки от тех цифр, которые сегодня заложены по максимуму», - цитирует Сенько TUT.BY. Поэтому новые лимиты, пояснил председатель ГТК, затронут прежде всего тех, кто ввозил товар для перепродажи, а не для личного пользования.

Для контроля будет использоваться уже действующий механизм. Товар будет взвешиваться, а его стоимость – определяться по чекам. Если последних нет, то «в зависимости от той страны, из которой ввозится товар, определяется сумма товара в стоимостном определении, и сотрудниками таможни принимается решение, соответствует ли это стоимостным ограничениям или нет».

Юрий Сенько не стал подробно комментировать причины инициативы российской  стороны. «По всей видимости, профильные министерства и ведомства принимали решения, насколько нужен государству тот объем беспошлинного товара, который ввозился на территорию РФ», - сказал глава ГТК.

Также Сенько проинформировал, что в правительстве пока не обсуждался вопрос об отказе от дополнительных ограничений по ввозу товаров, которые введены для тех, кто ездит за границу чаще одного раза в три месяца (300 евро) .

 
 
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Лимит в 500 евро и 25 кг для товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, планировалось ввести только с 2021 года. Но по инициативе России сроки сдвинули. Лимит начнет...
 
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