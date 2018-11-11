10 наивных вопросов о 1 декабря: как будем идентифицировать пользователей на сайте?

С 1 декабря 2018 года вступает в силу новый закон о СМИ, одним из самых «болезненных» пунктов которого является идентификация комментаторов.



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Ознакомиться с полным списком изменений и дополнений можно по ссылке .

1. Зачем и кому это надо?

Это нужно государству, чтобы однозначно сказать, кто именно написал комментарий. При этом, якобы, сами посетители будут чувствовать ответственность за свои тексты, и не будут размещать на сайтах «плохие» высказывания под статьями. Этакая попытка призвать всех участников к порядку и прекратить безобразия.

2. А как было раньше?

До 1 декабря идентификация тоже была – но посредством IP-адреса. Установить, кому принадлежит устройство, которому провайдер присвоил тот или иной IP адрес в определённый промежуток времени для милиции не проблема. Доступ к базе данных есть у оперативников, это минутное дело. Сайты сохраняли (логировали) информацию о посетителях, и при запросах милиции предоставляли её в соответствии с действующим законодательством.

Выдача информации регламентировалась правилами сайтов, это прописано в пользовательском договоре ( вот например наше ). Как правило, владельцам сайтов нечего скрывать от правоохранительных органов, да и бессмысленно – есть ещё способ через провайдера установить IP, а значит, и идентифицировать устройство (а вместе с ним и личность, которой оно принадлежит).

3. Что изменится?

Больше IP адреса нет необходимости хранить и собирать, зато требуется другой способ идентификации комментариев. Прежде всего надо понимать – все они будут зарегистрированными пользователями, гостей мы отключаем. Такой режим уже опробовался давно и успешно применяется на статьях, авторы которых не желают видеть комменаторов под своими текстами.

Было два варианта идентификации – по социальным сетям, или посредством смс. По последней информации, предпочтение было отдано второму, через смс. Таким образом, все зарегистрированные пользователи сайта должны пройти процедуру добавления телефона, на него будет выслан код смс, который надо тоже ввести, и таким образом активировать свою учетную запись.

4. Что будет с гостями?

На первом этапе мы их просто отключим. Кто желает и дальше писать свои мысли – должен зарегистрироваться и пройти смс-идентификацию. Процесс максимально простой и интуитивно-понятный. В дальнейшем есть мысли, как всё ещё упростить – например, предоставить временный одноразовый (или даже постоянный) смс-пароль, который позволит комментировать статьи на сайте с идентификацией и без регистрации.

5. А почему-бы не послать их всех и не работать как раньше?

Это невозможно по нескольким причинам. Главное – если мы работаем в Беларуси, то должны выполнять её законы. Уйти на другую доменную зону и перенести сервер за рубеж не вариант – закон, запрещающий это, принят и действует давно. Да и не интересно это – скрываться, нарушать, обходить блокировки, менять домены…

Но причина не только в этом.

Со временем многие источники информации стали отказываться от размещения комментариев под своей информацией. Вы, несомненно, не раз видели соответствующую надпись об этом в новостях. И таких источников становится всё больше. Нет смысла ругаться со всеми и судиться из-за незаконно опубликованных новостей – мы принципиально не размещаем информацию тех, кто нам это запрещает делать по тем или иным причинам. И дорожим и рекламируем тех, кто позволяет это делать. И конечно, выполняем их требования по размещению. Одним из которых, как правило, является обязательное отключение комментариев. В самом деле: если я владелец или автор публикации, то я имею полное право определиться – хочу я или нет, чтобы кто-то писал комментарии под моим текстом.

Кроме прочего, и в самом деле в последнее время комментарии стали «полем боя» различных направлений. Тролли всех мастей пытаются повлиять на общественное мнение посредством публикации нужной им информации. Это приходится пресекать, и через одну статью отключать или ограничивать комментарии. Сложно, спорно и не всегда понятно для посетителей.

А если уж совсем честно – давно нет сайтов, предоставляющих возможность комментировать гостям, без регистрации. Виртуальный Брест едва ли не последний бастион подобной лояльности к посетителям. Мы допускали публикацию без премодерации, с последующей проверкой, но это невероятно сложно и затратно в смысле человеко-часов. Похоже, пришло и наше время…

Было принято решение не противостоять государству в этом вопросе, а ввести смс идентификацию и переключить комментарии на режим «только для зарегистрированных». Это уже реализовано на достаточном для первоначального этапа уровне.

6. Чисто теоретически – «просядет» ли посещаемость?

Теоретически – да, просядет. Но не сразу, конечно. Некоторое время ещё поживём, а там увидим. Придётся работать лучше, быстрее, эффективнее, быть интереснее и разнообразнее. Удержать посещаемость на том уровне, на котором она позиционируется сейчас, будет нелегко, но это, наверное, и не нужно. Прогнозируется снижение на 10-15%, и оно уже заметно, так как работа над модернизацией комментариев ведётся давно, и с её начала до сего времени заметен некоторый отток посетителей.

Нужно ли паниковать? Нет, конечно, нужно думать, как это компенсировать и для пользователей, и для рекламодателей. Уйдут ли посетители куда-то ещё? А куда? Везде надо регистрироваться, и как правило, через тот же способ посредством смс.

7. Что конкретно сейчас надо сделать, и что будет, если не сделать?

Если вы уже зарегистрированы на сайте, и хотите сохранить свою учётную запись – вам надо авторизоваться, сразу после этого вы увидите сообщение о том, что требуется ввести ваш номер телефона. Он должен быть только белорусского оператора (до выяснения всех требований остальные пока не поддерживаются, но подключить позже будет можно). После того, как вы введёте номер телефона, на него поступит смс с кодом для авторизации, который надо вести на последнем этапе. Всё, больше ничего. Аналогично регистрация реализована на других ресурсах - например, в социальных сетях.

Если вы не проделаете эти манипуляции, 30 ноября сайт автоматически начнет удалять тех, кто не ввел свой номер телефона, или не активировал его. Если у вас что-то не получается – пишите (вайбер, телеграм, ватсап) или звоните +375297257073, всем поможем.

Если вдруг вы забыли пароль, логин или хотите сменить номер телефона – тоже обращайтесь.

8. Смогут ли писать комментарии зарубежные пользователи?

На данный момент нам не известно о каких-то рекомендациях от Мининформа относительно зарубежных номеров телефонов и пользователей. В связи с этим мы решили пока так – на первом этапе допускаются комментарии из-за рубежа, но только от тех, кто прошёл идентификацию на номер телефона, зарегистрированного в Беларуси. Остальным – пока отбой… Ищите знакомых, которые могут за вас поручиться и предоставить вам свой номер под вашу ответственность и если что, ответить за ваши слова. Тут ещё есть проблема технологического характера - отправку смс на операторов нужно регистрировать у каждого оператора по-отдельности, и на это требуется время. В Беларуси это заняло у нас неделю, за рубежом сроки значительно больше.

9. Как будут модерироваться комментарии?

А никак. Всех модераторов, которые денно и нощно работали и отсеивали сотни гадостей, просто увольняем за ненадобностью. В соответствии с новым законом с владельцев сайтов снимается ответственность за размещаемые комментарии (хотя, в принципе, она и раньше на них не возлагалась). Но теперь об этом говорится прямо. А это значит, модераторы не нужны. Все, кто прошел идентификацию, могут свободно выражать своё мнение (в рамках приличия и правил сайта).

За небольшим исключением. Оно касается новых пользователей – дабы избежать ссылочного спама некоторое время комментарии новых зарегистрированных посетителей будут модерироваться. Если всё будет хорошо, и неприятностей не будет – и это ограничение снимем. Для самих пользователей процесс будет практически незаметен.

Пользователи, допустившие ненормативную лексику, оскорбления или иное нарушение правил сайта в своих высказываниях будут блокироваться. Повторная регистрация на один номер телефона не допускается.

10. Кому будет выдаваться информация о пользователе и можно ли её будет удалить

В обязательном порядке – правоохранительным органам (при официальном запросе). В процессе разработки закона шла речь о том, что граждане сами смогут решать вопросы в досудебном порядке между собой, но как нам кажется, неправильно выдавать направо и налево номера телефонов. В связи с этим мы пока ограничимся только «органами», а если будут какие-то специальные разъяснения на данный счет, тогда посмотрим. По закону храниться сведения должны 6 месяцев, соответственно, на этот срок информация о вас будет сохранена, а в дальнейшем уничтожена (это касается смены номера или удаления аккаунта).

На ваши вопросы постараемся ответить в комментариях. Пишите, пока их не прикрыли, времени осталось не так уж и много…