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Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы
12.11.2018 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Подведены
Администрация Московского района города Бреста обращается к жителям с просьбой высказать свои предложения по увековечению памяти Партизанской славы на одноименном проспекте.
Свои варианты, предусматривающие привязку к конкретному месту расположения, контактными данными автора, просим высылать в администрацию Московского района по электронной почте (
Как выглядела раньше стелла на Партизанском проспекте (её снесли из-за ветхости):
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Подведены промежуточные итоги комплексной капитальной реконструкции одной из знаковых магистральных улиц города Бреста – Партизанского проспекта. Это имя более...
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