Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы

Подведены промежуточные итоги комплексной капитальной реконструкции одной из знаковых магистральных улиц города Бреста – Партизанского проспекта. Это имя более 45 лет назад улица получила по праву, потому как в годы Великой Отечественной войны партизанское движение на брестчине, как и на территории Беларуси в целом, имело общенародный характер.



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Администрация Московского района города Бреста обращается к жителям с просьбой высказать свои предложения по увековечению памяти Партизанской славы на одноименном проспекте.



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Свои варианты, предусматривающие привязку к конкретному месту расположения, контактными данными автора, просим высылать в администрацию Московского района по электронной почте ( moskow_inform@brest.by ) до 10 декабря 2018 года.



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Как выглядела раньше стелла на Партизанском проспекте (её снесли из-за ветхости):



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