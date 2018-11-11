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Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы

12.11.2018 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Подведены промежуточные итоги комплексной капитальной реконструкции одной из знаковых магистральных улиц города Бреста – Партизанского проспекта. Это имя более 45 лет назад улица получила по праву, потому как в годы Великой Отечественной войны партизанское движение на брестчине, как и на территории Беларуси в целом, имело общенародный характер.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60554.php

Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы

Администрация Московского района города Бреста обращается к жителям с просьбой высказать свои предложения по увековечению памяти Партизанской славы на одноименном проспекте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60554.php

Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы

Свои варианты, предусматривающие привязку к конкретному месту расположения, контактными данными автора, просим высылать в администрацию Московского района по электронной почте (moskow_inform@brest.by) до 10 декабря 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60554.php

Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы

Как выглядела раньше стелла на Партизанском проспекте (её снесли из-за ветхости):


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60554.php

Брестчан приглашают обсудить вопрос об увековечении памяти Партизанской славы

подробнее по ссылке...

 
Теги: Брест
 
 
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Подведены промежуточные итоги комплексной капитальной реконструкции одной из знаковых магистральных улиц города Бреста – Партизанского проспекта. Это имя более...
 
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