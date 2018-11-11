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Юные артисты из Могилева разбились в ДТП в России

12.11.2018 16:26 — Разное | Партизан  
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Вечером 10 ноября под Брянском на смоленской трассе (РФ) столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.

Юные артисты из Могилева разбились в ДТП в России
Позднее выяснилось, что в микроавтобусе находилась вокально-хоровая студия «Созвездие» из Могилёва. Юные артисты возвращались с Международного конкурса Best of the Best, проходившего в ДК Кравцова Брянска.

ДТП произошло около 20.00. В микроавтобус с детьми врезался легковой автомобиль. К счастью, никто из юных артистов не пострадал. но травмы получила одна из сопровождающих взрослых.



На место происшествия выезжал председатель «Белорусского землячества на Брянщине» Николай Голосов. Он рассказал, что всех детей и сопровождающих отвели в кафе на автозаправке и покормили.

К месту аварии подъехал глава администрации Брянского района Николай Якушенко. Он дал распоряжение разместить гостей из Беларуси на ночлег. Домой юные артисты вернулись лишь на следующий день. 

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

 
 
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Вечером 10 ноября под Брянском на смоленской трассе (РФ) столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.
 
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