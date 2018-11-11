В минском «Динамо» в выходные произошла давно ожидаемая революция. Явно затянувшаяся история с увольнением Горди Дуайера завершилась полной сменой тренерского штаба. Место канадца занял Андрей Сидоренко, которому будут помогать Дмитрий Кравченко и Андрей Ковалев. SPORT.TUT.BY рассказывает о ситуации в клубе и отвечает на главные вопросы о последних изменениях в стане «зубров».

Горди Дуайер заслужил увольнение? Безусловно. Горди и близко не справился с поставленными задачами. Команда была далека от зоны плей-офф в прошлом сезоне, а в этом и вовсе скатилась на самое дно, хотя в межсезонье клуб пополнился рядом звездных хоккеистов. Хуже всего то, что никакого прогресса в игре минчан не наблюдалось, редкие победы достигались благодаря надежным действиям вратарей , а Дуайер постепенно начал перекладывать вину на игроков, то называя их «пассажирами», то заявляя о необходимости серьезных изменений в составе. Минчане были слабы в атаке и обороне, в большинстве и меньшинстве, а Сидоренко после назначения пожаловался на слабую физическую форму команды, так что вполне логично и расставание с помощниками — Сергеем Стасем, Константином Кольцовым и Геннадием Лянго.

Тренерский штаб Горди Дуайера. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Больше вопросов по Андрею Кудину, который является довольно качественным для Беларуси тренером по вратарям. Неочевидным кажется и расставание с Юрием Кузьменковым, отвечавшим за селекцию. Внутри страны сложно найти более квалифицированных хоккеистов, а легионеры в клубе достаточно хорошего для выхода в плей-офф уровня.

Назначение Андрея Сидоренко — правильный шаг? Скажем так, это решение было на поверхности. При этом сейчас сложно однозначно судить о его правильности или ошибочности. Сначала о плюсах: Сидоренко показал себя неплохим психологом, быстро найдя общий язык с хоккеистами в сборной. Игроки отмечали хорошую атмосферу в команде, не скрывали, что им было приятно получать звонки от главного тренера, который узнавал о состоянии и настрое подопечных лично, а не от генменеджера или ассистентов. Андрей Михайлович порадовал способностью перестраивать игру команды по ходу матчей, что позволило, например, сломить французов. Наконец, он хорошо знает белорусских хоккеистов и говорит с ними на одном языке, что также немаловажно.

Андрей Сидоренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Теперь о минусах: в последние годы Андрей Сидоренко возглавлял «Трактор», «Спартак», «Гомель» и «Дизель». Он не проваливался, но и не совершал с этими клубами подвигов. Никто из них не прыгнул выше головы, выступая на своем уровне или немного ниже. То есть от клуба сложно ожидать значительного прорыва. Второй немаловажный момент — состав тренерского штаба. Точнее, фигура Андрея Ковалева. Андрей Робертович, безусловно, один из лучших тренеров в Беларуси, достойный работать в «Динамо», но дело совсем в другом. В 1996 году, когда Сидоренко работал со сборной Беларуси, хоккеисты написали знаменитое «Письмо 23-х», потребовав сменить главного тренера. Одним из инициаторов был именно Андрей Ковалев, заявивший, что отказывается приезжать в национальную команду. Андрей Сидоренко уверяет, что не оглядывается назад, а предпочитает смотреть вперед, но осадочек наверняка остался. Будем верить, что все обиды и конфликты действительно в прошлом.

Проблемы «Динамо» были только в тренерском штабе? Конечно нет. И они пока не решены. После ухода Бо Беннетта у «Динамо» очень несбалансированный состав. Команде откровенно не хватает сильного центрфорварда. Это дефицитная позиция, закрыть которую будет невероятно сложно. Среди свободных агентов достойных кандидатов почти нет, а это значит, что вероятны непростые переговоры с другими клубами о переходах. Не исключено, что придется заплатить компенсацию.

Бо Беннетт. Фото: hcdinamo.by Еще одна проблема в ростере — отсутствие праворукого защитника. После странного расставания с Ником Бэйленом клуб так и не нашел еще одного такого игрока. Из-за этого «Динамо» ограничено при розыгрыше большинства, замедляя атаку или вынуждая отходить к синей линии нападающих с правым хватом. Например, Теему Пулккинена, который мог бы быть полезен у ворот. Загвоздка в том, что качественных праворуких защитников на рынке еще меньше, чем центральных нападающих. Будет интересно посмотреть, как клуб решит эту проблему, но известно, что новый генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков уже дал поручение селекционному отделу искать новичков на эти позиции.

Клуб уволил тренеров, а игроков изменения не коснутся? Очень вероятно, что в составе будут перестановки, но для начала нужно дать возможность тренерскому штабу посмотреть игроков в деле. Пока что под раздачу попали только Артем Артемов и Илья Хохлов. Первого отправили в Солигорск, второго выставили на драфт отказов. Все эти санкции еще не означают окончательное расставание. Три недели назад мы уже писали о бессмысленности нахождения в составе минского «Динамо» иностранных хоккеистов, которые ничем не превосходят белорусов. Илья Хохлов за треть сезона набрал 1 (0+1) очко при катастрофическом показателе полезности «-9». Артем Артемов и вовсе результативными баллами не отметился.

Илья Хохлов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Решения по ним логичны и оправданны, но со временем список выставленных на драфт отказов может расшириться, так как доверие не оправдывают не только эти двое. И среди белорусов хватает хоккеистов, выступающих ниже своих возможностей.

На что теперь может рассчитывать «Динамо»? Попасть в плей-офф будет невероятно сложно. Для того чтобы вернуться в борьбу, нужно одержать несколько побед подряд, а впереди у «зубров» сложная домашняя серия, в которой недостаточно будет только разорвать «Трактор» , и тяжелое путешествие на Дальний Восток. Андрею Сидоренко еще нужно время на перестройку команды и улучшение физического состояния. Первую тренировку игроки провели в сочетаниях, оставшихся от Горди Дуайера, а это значит, что тренерский штаб пока только присматривается к команде. Шанс на попадание в восьмерку оценим в 20−30%. Куда более вероятным кажется небольшой прогресс, который позволит опередить пару соперников. Например, череповецкую «Северсталь» и братиславский «Слован».