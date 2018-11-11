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В Минске в ноябре пройдет общегородская ярмарка вакансий

12.11.2018 16:41 — Разное | Tut.by  
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В Минске 22 ноября пройдет общегородская ярмарка вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. В комитете уточнили, что организации, которые хотят принять участие в ярмарке, еще могут присылать заявки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общегородская ярмарка вакансий пройдет в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7). Время работы ярмарки — с 10.00 до 13.00.

Напомним, в Минске растет число вакансий. На начало ноября в столице были вакантными 18 837 предложений от нанимателей. При этом большинство вакансий — для рабочих (12 295 предложений). Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Какие специалисты в дефиците в столице?

 
Теги: Минск
 
 
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Организации, которые хотят принять участие в ярмарке вакансий, еще могут присылать заявки.
 
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