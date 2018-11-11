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«МТС Fitness Club» — каталог полезных приложений для здорового образа жизни в одной услуге

12.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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В «МТС Fitness Club» пользователи получают доступ к каталогу с самыми популярными приложениями о фитнесе, правильном питании и эффективных нагрузках за 10 копеек в сутки.

«МТС Fitness Club» — каталог полезных приложений для здорового образа жизни в одной услуге
Абоненты смогут пользоваться премиальными приложениями для устройств на OS Android от ведущих разработчиков — Runtastic, Kalrom Systems, App Holdings, Heavyraid. Упражнения для пресса, тренировка памяти, шагомер, пульсометр, музыка для медитации, gps-велокомпьютер, здоровое питание, йога — в каталоге найдутся занятия на любой спортивный вкус.

С сервисом можно составлять план индивидуальных занятий, организовывать свое время или устраивать тренировки дома. Контент подобран и структурирован таким образом, чтобы пользователи могли легко найти нужное приложение. У абонента есть возможность попробовать сразу несколько приложений для одного вида активности (например, для подтягиваний) и выбрать подходящий вариант.

Для подключения услуги «МТС Fitness Club» воспользуйтесь одним из указанных способов:

  • на сайте http://fitnessclub.mts.by, нажав кнопку «Подключить»;
  • с помощью SMS с латинской буквой «A или «a» на номер 1020;
  • с помощью USSD-запроса *210#;
  • в приложении «Мой МТС».

При подключении пользоваться услугой можно бесплатно в течение первых 3 дней. Далее стоимость составит 10 копеек в сутки. Подробнее об услуге читайте здесь.

УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».

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