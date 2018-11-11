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«МТС Fitness Club» — каталог полезных приложений для здорового образа жизни в одной услуге
12.11.2018 — Разное | Полесская правда
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В «МТС Fitness Club» пользователи получают доступ к каталогу с самыми популярными приложениями о фитнесе, правильном питании и эффективных нагрузках за 10 копеек в сутки.
С сервисом можно составлять план индивидуальных занятий, организовывать свое время или устраивать тренировки дома. Контент подобран и структурирован таким образом, чтобы пользователи могли легко найти нужное приложение. У абонента есть возможность попробовать сразу несколько приложений для одного вида активности (например, для подтягиваний) и выбрать подходящий вариант.
Для подключения услуги «
При подключении пользоваться услугой можно бесплатно в течение первых 3 дней. Далее стоимость составит 10 копеек в сутки. Подробнее об услуге читайте
УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».
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