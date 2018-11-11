"Богемская рапсодия" всех обошла, "Веном" все еще с нами. Что минчане смотрели на прошлой неделе

«Богемская рапсодия» поменялась со «Смолфутом» местами, «Ужастики-2» опять третьи — можно было бы подумать, что в кассовых сборах за неделю ничего существенного не произошло. Если не знать, что «Рапсодия» в три раза обогнала ближайшего конкурента, премьерная «Девушка, которая застряла в паутине» стартовала не так успешно, как рассчитывалось, а «Веном» снова с нами.



Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

По данным «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат»), сенсацией минского проката стала музыкально-биографическая лента о Фредди Меркьюри: «Богемская рапсодия» занимает первую строчку топа самых кассовых фильмов недели, у нее 150,7 тысячи рублей. Головы минчан закружил путь группы Queen к успеху, практически распад коллектива и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшее одним из величайших выступлений в истории рок-музыки, потому что «круче их музыки только их история», если верить слогану фильма.

Кстати, своим названием картина обязана композиции Bohemian Rhapsody из альбома A Night at the Opera (1975), написанной Фредди Меркьюри. Наиболее корректным переводом названия песни является именно «Богемная рапсодия», а не «Богемская».

Третью неделю подряд на лидирующих позициях — семейная комедия о приключениях человека среди снежных людей «Смолфут» . По сюжету, молодой йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует, — человеком. По недельному бюджету мультфильм сильно уступает «Богемской рапсодии»: у него 53,3 тысячи рублей, то есть в три раза меньше, чем у лидера. Вряд ли это имеет значение для тех, кто собрался сходить на семейную анимацию с ребенком. Ее, кстати, будут крутить в минских кинотеатрах буквально пару дней — до 14 ноября.

Третье место, как мы и анонсировали, достается хоррор-комедии «Ужастики-2» о ребятах, которые находят в заброшенном доме странную книгу «Беспокойный Хеллоуин» Стайна. Ее минский зритель оценил в 22,4 тысячи рублей.



Кадр из фильма «Ужастики-2: Беспокойный Хеллоуин»

«Мягкий» перезапуск и одновременно продолжение фильма «Девушка с татуировкой дракона» застрял на четвертой строчке топа: в копилке «Девушки, которая застряла в паутине» 14,9 тысячи рублей. К слову, на роль дерзкой Лисбет Саландер рассматривались Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Фелисити Джонс и Алисия Викандер, но она досталась Клэр Фой, которая совсем недавно держала за руку Райана Гослинга в космической драме «Человек на Луне» минского проката.

На пятом месте — вуаля — «Веном» с заработком за неделю в 12,3 тысячи рублей. Много говорить о рекордсмене осеннего проката в Минске не хочется, так что вот вам любопытный факт: оказывается, сын Тома Харди, Луи Томас Харди, поклонник Венома. Харди взялся за эту роль, чтобы порадовать сына, пишет «Кинопоиск». Луи также помогал отцу готовиться к роли, так как тот не был хорошо знаком с этим персонажем.

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