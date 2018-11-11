ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Богемская рапсодия" всех обошла, "Веном" все еще с нами. Что минчане смотрели на прошлой неделе

12.11.2018 16:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Богемская рапсодия» поменялась со «Смолфутом» местами, «Ужастики-2» опять третьи — можно было бы подумать, что в кассовых сборах за неделю ничего существенного не произошло. Если не знать, что «Рапсодия» в три раза обогнала ближайшего конкурента, премьерная «Девушка, которая застряла в паутине» стартовала не так успешно, как рассчитывалось, а «Веном» снова с нами.


Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

По данным «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат»), сенсацией минского проката стала музыкально-биографическая лента о Фредди Меркьюри: «Богемская рапсодия» занимает первую строчку топа самых кассовых фильмов недели, у нее 150,7 тысячи рублей. Головы минчан закружил путь группы Queen к успеху, практически распад коллектива и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшее одним из величайших выступлений в истории рок-музыки, потому что «круче их музыки только их история», если верить слогану фильма.

Кстати, своим названием картина обязана композиции Bohemian Rhapsody из альбома A Night at the Opera (1975), написанной Фредди Меркьюри. Наиболее корректным переводом названия песни является именно «Богемная рапсодия», а не «Богемская».

Третью неделю подряд на лидирующих позициях — семейная комедия о приключениях человека среди снежных людей «Смолфут». По сюжету, молодой йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует, — человеком. По недельному бюджету мультфильм сильно уступает «Богемской рапсодии»: у него 53,3 тысячи рублей, то есть в три раза меньше, чем у лидера. Вряд ли это имеет значение для тех, кто собрался сходить на семейную анимацию с ребенком. Ее, кстати, будут крутить в минских кинотеатрах буквально пару дней — до 14 ноября.

Третье место, как мы и анонсировали, достается хоррор-комедии «Ужастики-2» о ребятах, которые находят в заброшенном доме странную книгу «Беспокойный Хеллоуин» Стайна. Ее минский зритель оценил в 22,4 тысячи рублей.


Кадр из фильма «Ужастики-2: Беспокойный Хеллоуин»

«Мягкий» перезапуск и одновременно продолжение фильма «Девушка с татуировкой дракона» застрял на четвертой строчке топа: в копилке «Девушки, которая застряла в паутине» 14,9 тысячи рублей. К слову, на роль дерзкой Лисбет Саландер рассматривались Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Фелисити Джонс и Алисия Викандер, но она досталась Клэр Фой, которая совсем недавно держала за руку Райана Гослинга в космической драме «Человек на Луне» минского проката.

На пятом месте — вуаля — «Веном» с заработком за неделю в 12,3 тысячи рублей. Много говорить о рекордсмене осеннего проката в Минске не хочется, так что вот вам любопытный факт: оказывается, сын Тома Харди, Луи Томас Харди, поклонник Венома. Харди взялся за эту роль, чтобы порадовать сына, пишет «Кинопоиск». Луи также помогал отцу готовиться к роли, так как тот не был хорошо знаком с этим персонажем.

Читайте также
Три шумные премьеры — за одну ночь. Подсказываем, что смотреть на ноябрьской «Ночи кино»
Запланируйте культпоходы в кино на всю неделю

***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
SOS! В какой еще стране может быть преступная группа из одного подростка и приговор 10 лет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика