ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ТЦ «Арена-сити» обрушился потолок

12.11.2018 17:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня после обеда в минском торговом центре частично обрушился подвесной потолок.

Как сообщает МЧС Минска, в ТЦ «Арена-сити» произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, площадь упавшей части составила 150 квадратных метра. Изначально сообщалось, что помощь спасателе й на месте не потребовалась, данных по пострадавшим не было, об этом ведомство сообщило на своей странице в твиттере. 

Однако позднее стало известно, что после осмотра медиками, была госпитализирована девушка-продавец 1994 года рождения, которая в момент обрушения находилась на рабочем месте в цветочном киоске. Девушку госпитализировали с предварительным диагнозом «шок, черепно-мозговая травма, ушиб живота».

Причины произошедшего выясняются.

Фото: МЧС

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня после обеда в минском торговом центре частично обрушился подвесной потолок.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Бобруйском кожкомбинате наладили производство … груш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика