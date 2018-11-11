В ТЦ «Арена-сити» обрушился потолок

Сегодня после обеда в минском торговом центре частично обрушился подвесной потолок.

Как сообщает МЧС Минска, в ТЦ «Арена-сити» произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, площадь упавшей части составила 150 квадратных метра. Изначально сообщалось, что помощь спасателе й на месте не потребовалась, данных по пострадавшим не было, об этом ведомство сообщило на своей странице в твиттере.

Однако позднее стало известно, что после осмотра медиками, была госпитализирована девушка-продавец 1994 года рождения, которая в момент обрушения находилась на рабочем месте в цветочном киоске. Девушку госпитализировали с предварительным диагнозом «шок, черепно-мозговая травма, ушиб живота».

Причины произошедшего выясняются.

Фото: МЧС