Лукашенко потребовал увеличить экспорт высокоточного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Глава государства похвалил ведомство за то, что оно обеспечивает более высокую рентабельность и прибыльность по сравнению с другими ведомствами, передает агентство БЕЛТА.

«Это хорошо, но крайне недостаточно. Это половина того (в финансовом отношении), что должно быть на конец будущего года. Поэтому планируйте в своих заданиях, выстраивайте планы с целью увеличения денежных поступлений ровно в два раза», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, мир изменился, и в наши дни спрос на умное, высокоточное оружие и средства борьбы с этим оружием очень высок.



Лукашенко добавил, что Беларусь производит оборонительные системы, это то, что необходимо государству. Он еще раз подчеркнул, что республика не собирается ни на кого нападать.

«Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам», – сказал Лукашенко.

По его словам, подавляющее число стран заинтересовано в надежной обороне.

Президент отметил, что те задачи, которые должен решать Госкомвоенпром, касаются предприятий всех форм собственности. Между тем из-за специфической продукции, которая ими выпускается, со стороны главы Госкомвоенпрома должен сохраняться жесткий контроль и управление этими предприятиями.