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Лукашенко потребовал увеличить экспорт высокоточного оружия
12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Глава государства похвалил ведомство за то, что оно обеспечивает более высокую рентабельность и прибыльность по сравнению с другими ведомствами, передает агентство
«Это хорошо, но крайне недостаточно. Это половина того (в финансовом отношении), что должно быть на конец будущего года. Поэтому планируйте в своих заданиях, выстраивайте планы с целью увеличения денежных поступлений ровно в два раза», – подчеркнул Лукашенко.
По его словам, мир изменился, и в наши дни спрос на умное, высокоточное оружие и средства борьбы с этим оружием очень высок.
«Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам», – сказал Лукашенко.
По его словам, подавляющее число стран заинтересовано в надежной обороне.
Президент отметил, что те задачи, которые должен решать Госкомвоенпром, касаются предприятий всех форм собственности. Между тем из-за специфической продукции, которая ими выпускается, со стороны главы Госкомвоенпрома должен сохраняться жесткий контроль и управление этими предприятиями.
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В понедельник президент Беларуси принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Романа Головченко.
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