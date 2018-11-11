



Акция «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Волковысском районе. Она направлена на предупреждение гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Работники МЧС проведут профилактические мероприятия в трудовых коллективах, учебных заведениях, учреждениях культуры и даже в общественном транспорте. Спасатели расскажут о чрезвычайных ситуациях, которые чаще всего происходят на работе и в быту, причинах их возникновения и последствиях беспечности, напомнят о мерах безопасности.

Финальным этапом будут развлекательные программы с творческими номерами и обучающими конкурсами. Акция продлится до 30 ноября.