Дети-артисты из Могилева попали в ДТП под Брянском - в микроавтобус с ними врезалась легковушка

Вечером 10 ноября под Брянском столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, в котором ехали дети из Могилева. Они не пострадали. Однако травмы получил один из сопровождающих их взрослых, сообщает «Брянск.today».



Фото: bryansktoday.ru

В микроавтобусе ехали дети из вокально-хоровой студии «Созвездие» из Могилева. Юные артисты возвращались с международного конкурса Best of the Best, который проходил в ДК Кравцова, когда в них врезалась легковая машина.

На место происшествия выезжал председатель «Белорусского землячества на Брянщине» Николай Голосов. Он рассказал, что всех детей и сопровождающих отвели в кафе на автозаправке и покормили.

Глава администрации Брянского района Николай Якушенко распорядился разместить белорусов на ночлег, чтобы на следующий день они поехали домой.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.