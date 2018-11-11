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Дети-артисты из Могилева попали в ДТП под Брянском - в микроавтобус с ними врезалась легковушка
Вечером 10 ноября под Брянском столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, в котором ехали дети из Могилева. Они не пострадали. Однако травмы получил один из сопровождающих их взрослых,
В микроавтобусе ехали дети из вокально-хоровой студии «Созвездие» из Могилева. Юные артисты возвращались с международного конкурса Best of the Best, который проходил в ДК Кравцова, когда в них врезалась легковая машина.
На место происшествия выезжал председатель «Белорусского землячества на Брянщине» Николай Голосов. Он рассказал, что всех детей и сопровождающих отвели в кафе на автозаправке и покормили.
Глава администрации Брянского района Николай Якушенко распорядился разместить белорусов на ночлег, чтобы на следующий день они поехали домой.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
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Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись на смоленской трассе вечером 10 ноября.
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