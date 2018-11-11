Место происшествия

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичный торговый центр "Арена Сити" прибыла следственно-оперативная группа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Следственно-оперативная группа работает на месте обрушения части подвесного потолка в ТРЦ. Проводится осмотр", - рассказали в СК.

Как сообщалось, потолочное перекрытие обрушилось на 150 кв.м. Сообщение о ЧП поступило в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД в 15.51. Пострадала 24-летняя девушка. Она госпитализирована . Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма.-0-

Фото Максима Гучека