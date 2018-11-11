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Профицит внешней торговли Беларуси за 9 месяцев вырос на 13,5%

12.11.2018 16:46 — Разное | Интерфакс  
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Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-сентябре 2018 года составило $861,9 млн, что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в материалах Национального банка страны.

По данным НББ, оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 18% до $61,27 млрд. Экспорт из Беларуси увеличился на 18% до $31,1 млрд, импорт составил $30,2 млрд, увеличившись на 18,1%.

В сентябре профицит внешней торговли товарами и услугами составил $279,9 млн против $211,5 млн в августе и $80,1 млн в июле.

В отчетном периоде дефицит внешней торговли товарами вырос на 15,1% до $1,69 млрд. Импорт товаров за 9 месяцев увеличился на 18,7% до $26,33 млрд при увеличении экспорта на 18,9% до $24,64 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров вырос на 18,8% до $50,98 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-сентябре 2018 года составило $2,55 млрд, увеличившись на 14,6%. Экспорт услуг в январе-сентябре 2018 года составил $6,42 млрд (рост на 14,6%), импорт - $3,87 млрд (рост на 14,6%).

В 2017 году положительное сальдо внешней торговли Беларуси составило $63,2 млн против дефицита на $70,6 млн в 2016 году. Оборот внешней торговли товарами и услугами в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 21,5% до $72,8 млрд, в том числе экспорт - на 21,7% до $36,4 млрд, импорт - на 21,2% до $36,4 млрд.

 
 
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Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-сентябре 2018 года составило $861,9 млн, что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года,...
 
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