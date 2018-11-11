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Как будут оплачивать коммуналку те, кто не работает

12.11.2018 16:38 — Разное | Myfin  
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Как будут оплачивать коммуналку те, кто не работает
фото: pixabay.com

В Беларуси с 1 января будущего года тем, кто будет в списках не занятых в экономике, придется оплачивать горячее водоснабжение по экономически обоснованным тарифам.

С 1 октября 2019 года аналогично неработающим нужно будет оплачивать услуги по теплоснабжению жилых помещений. Это касается и централизованного теплоснабжения, и подачи тепла с помощью индивидуальных газовых котлов.

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги производится в отношении плательщиков – собственников или нанимателей жилья.

Если не занятый в экономике живет один, то он оплатит полностью стоимость этих услуг. В случае, если он живет с семьей, то будет платить пропорционально тому количеству услуг, которые были оказаны именно ему, – пояснила начальник отдела управления экономики Министерства ЖКХ Жанна Попучеева, сообщает агентство «Минск-Новости».

Если в квартире живут два не занятых в экономике человека, то они оба будут платить по полным тарифам.

Если же плательщиком ЖКУ является занятый в экономике или пенсионер, а с ним живут трудоспособные люди, не занятые в экономике, то начислять плату за ЖКУ будут в общеустановленном порядке.

Специалист привела пример расчетов по тарифам на текущий год для семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире (48 кв.метров), если один из них относится к не занятым в экономике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Как будут платить в 2019 году за ЖКУ белорусы, не занятые в экономике.
 
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