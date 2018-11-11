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Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил достаточно эффективную работу отечественного ВПК. Но ориентирует на удвоение финансовых показателей.
В центре внимания 12 ноября была ситуация в ведомстве и планы в соответствии с поставленными стратегическими задачами.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
По результатам встречи глава госкомвоенпрома рассказал журналистам, что Беларусь намерена продолжать работу над развитием ракетной военной техники. Такую задачу поставил Президент. Наличие подобных систем является мощным фактором сдерживания любого агрессора.
Роман Головченко:
Это очень непростой, достаточно прорывной сектор, в нем сейчас работают самые передовые страны. Это сегмент, за счет которого в том числе мы планируем выполнять задачу главы государства.
В дополнение к ракетостроению и созданию современных беспилотников Беларусь намерена продолжать развивать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.
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Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов
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Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
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