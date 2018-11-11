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В ТРЦ «Арена-Сити» в Минске обрушился потолок
Новости Беларуси. Срочные новости приходят из столичного торгового центра «Арена-Сити»: в комплексе обвалился потолок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщениям очевидцев, есть пострадавшие. Как стало известно, звонок в милицию поступил в 15.51. На место происшествия прибыли представители экстренных служб: МЧС, милиция, бригады скорой помощи.
По данным Минздрава, пострадала одна женщина, ей оказана медицинская помощь на месте. Госпитализации не потребовалось.
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Новости Беларуси. Срочные новости приходят из столичного торгового центра «Арена-Сити»: в комплексе обвалился потолок, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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