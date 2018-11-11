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«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

12.11.2018 16:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дорожные службы готовятся к зимним снегопадам. Так, в Минске уже закуплено более 38 тысяч тонн противогололедных материалов, на расчистку дорог готовы выехать 750 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию в этой области 12 ноября обсуждали на совещании в Мингорисполкоме.

«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

Зима может преподнести разные испытания и реагировать на них нужно мгновенно. Дорожники уже несут круглосуточное дежурство. Что касается противогололедных реагентов – город располагает достаточным их количеством.

«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Противогололедные реагенты проходят согласование по всем инстанциям. Потому работаем на основании уже проверенных.

Сейчас вносятся микроэлементы в почву, чтобы снизить негативное воздействие на почву. Вообще, мы проводим обучение для работы в зимний период с водителями, также инструктируем.

При прохождении колонны мы часто взаимодействуем с сотрудниками УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сбоев в работе в зимний период не будет.

В этом сезоне в Минске будет работать снегоплавильный пункт, а для складирования осадков определено 10 площадок.

«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов
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«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дорожные службы готовятся к зимним снегопадам. Так, в Минске уже закуплено более 38 тысяч тонн противогололедных материалов, на расчистку дорог...
 
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