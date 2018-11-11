|
«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов
Новости Беларуси. Дорожные службы готовятся к зимним снегопадам. Так, в Минске уже закуплено более 38 тысяч тонн противогололедных материалов, на расчистку дорог готовы выехать 750 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию в этой области 12 ноября обсуждали на совещании в Мингорисполкоме.
Зима может преподнести разные испытания и реагировать на них нужно мгновенно. Дорожники уже несут круглосуточное дежурство. Что касается противогололедных реагентов – город располагает достаточным их количеством.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Сейчас вносятся микроэлементы в почву, чтобы снизить негативное воздействие на почву. Вообще, мы проводим обучение для работы в зимний период с водителями, также инструктируем.
При прохождении колонны мы часто взаимодействуем с сотрудниками УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сбоев в работе в зимний период не будет.
В этом сезоне в Минске будет работать снегоплавильный пункт, а для складирования осадков определено 10 площадок.
Новости по теме
В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»
‡агрузка...
«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов
Местные органы власти смогут закреплять за предприятиями территорию, которая нуждается в благоустройстве
В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть
Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси
Президент Азербайджана приедет в Беларусь на следующей неделе
Президент Беларуси: «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ»
«Фундамент наших отношений набирает прочность» – Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана
Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов
Новости Беларуси. Дорожные службы готовятся к зимним снегопадам. Так, в Минске уже закуплено более 38 тысяч тонн противогололедных материалов, на расчистку дорог...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)