Испанский стартап хочет высаживать миллиарды деревьев с помощью дронов

Тема вырубки деревьев или гибели лесов из-за пожаров актуальна по всему миру. В Беларуси в 2017 годом короед повредил так много деревьев, что они могли бы занять площадь размером с целый Витебск. Лесхозам пришлось всё это вырубить. В Калифорнии сейчас бушует сильнейший в истории штата пожар, уничтоживший 45 тысяч гектаров лесов и даже целый город . Испанский стартап обещает, что может высадить миллиарды деревьев с помощью дронов. За десять минут, например, получится маленький лес размером с полтора футбольных поля, пишет greenbelarus.info.

Вместо ручной посадки деревьев этим могут заняться дроны. В компании CO2 Revolution заявляют, что это и финансово выгодно − на одно дерево уйдёт 11 центов. Причина, по которой вообще появился этот стартап, проста − в мире вырубаются огромные площади лесов, немалая часть умирает от пожаров, и тропическая леса уже не справляются с «очищение» воздуха от углекислого газа.

Стартап использует беспилотники с контейнерами, в которые помещается 2500 биоразлагаемых капсул с семенами Iseed. В них находятся питательные вещества, нужны для роста дерева, и пестициды. Хуан Карлос Сесма, основатель стартапа, заявляет, что «мы можем восстанавливать экосистемы в тысячу раз быстрее и в десять раз дешевле».

Стартап уже проявил свои возможности − в августе дроны помогли восстановить леса на 1200 гектарах нацпарка Альто Тахо в Испании. Шесть лет назад там прошёл серьёзный пожар. Сесма говорит, что деревья взошли уже в сентябре.

Стартаперы готовы работать в любой стране мира. Хотелось бы их увидеть в Беларуси, но это, конечно, зависит от решения властей.

Если CO2 Revolution высадит десять миллиардов деревьев за десять лет, то это будет чуть больше, чем по одному дереву на каждого жителя Земли. По словам профессора Хавьера Мартин-Виде из Университета Барселоны, этого мало, но многое зависит от вида деревьев.