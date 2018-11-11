Победа над эпилепсией: белорусские врачи дарят пациентам новую жизнь

Белорусские нейрохирурги освоили новый метод лечения эпилепсии . Теперь у пациентов есть шанс на полное выздоровление, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Восьмилетняя Аня готова читать книги без остановки, но мама следит, чтобы времени оставалось и на другие увлечения – математику и плавание. Сейчас девочка ничем не отличается от своих сверстников.

«Она такая же вредная, такая же шустрая. У нее друзья, она как все дети. Мы ездим в аквапарк, мы ходим купаться. У нас ограничений нет», – говорит мама девочки Ольга Чирун.

А еще два года назад Ане диагностировали энцефалопатию Расмуссена. Сложная форма эпилепсии появилась после перенесенной болезни и за несколько месяцев лишила девочку возможности говорить и ходить. Ребенок был на грани смерти: лекарства не помогали.

Эпилепсия не поддается лечению примерно в 20% случаев. Тогда врачи рассматривают возможность операции. Для этого нужно точно установить диагноз и найти участок мозга, который отвечает за приступы.

«Мы записываем сам вид приступа и параллельно записываем электроэнцефалограмму. Проводится нейровизуализация, то есть МРТ. Собирается большой консилиум, в состав которого входят неврологи, специалисты по электроэнцефалограмме, специалисты по нейровизуализации и нейрохирурги», – говорит ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра нейрохирургии и неврологии Светлана Куликова.

Эти исследования позволяют хирургу ориентироваться во время операции. По словам специалистов, пораженный участок мозга визуально не отличается от здорового. Разница заметна только на современном оборудовании.

Путь внутри мозга прокладывают с помощью специальной указки. Работа – ювелирная: иногда приходится двигаться в обход, даже если поврежденный участок рядом. Цель нейрохирурга – избавить от болезни, не задев другие участки мозга, которые отвечают за жизненно важные функции.

«Это как нейрохирургический слалом. Когда ты идешь не просто дальней дорогой, а обходишь важные для человека места. Чтобы подобраться к нужному месту, удалить его, не нанося неврологический дефицит, не создавая проблем у пациента потом», – говорит заведующий нейрохирургическим отделением Михаил Талабаев.

Иногда такие операции проводят, не отключая сознание пациентов. С человеком разговаривают, просят пошевелить рукой. Эффективность хирургического вмешательства очевидна: более 50 детей уже живут без ежедневных приступов. Многим из них, как и Ане Чирун, совсем не нужно принимать лекарства.

«Моему ребенку дали второй шанс, дали вторую жизнь. День операции для нас как второй день рождения», – говорит Ольга.

Различными формами эпилепсии страдает примерно один процент населения Беларуси. Среди них – 17 тысяч детей и подростков.