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Очевидцы обрушения потолка в "Арена-Сити": Полминуты все сыпалось. Визг, дым…
Очевидцы
— [Сначала мы услышали] крики, дети начали кричать. Подумали, что в детской комнате, побежали, увидели клуб дыма…
— Треск плитки какой-то. Знаете, когда плитку трут, и оно всё сыплется. На протяжении полминуты, 40 секунд — оно всё сыпалось, сыпалось. Визг, дым… И мы туда побежали”.
МЧС сообщает, что обрушение подвесного потолка произошло на площади в 150 квадратных метров. Пострадала одна девушка, продавец цветов 1994 года рождения.
Её госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.
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Очевидцы обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” в Минскерассказали, что треск обваливающейся плитки слышался не меньше полуминуты.
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