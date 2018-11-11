— [Сначала мы услышали] крики, дети начали кричать. Подумали, что в детской комнате, побежали, увидели клуб дыма…





— Треск плитки какой-то. Знаете, когда плитку трут, и оно всё сыплется. На протяжении полминуты, 40 секунд — оно всё сыпалось, сыпалось. Визг, дым… И мы туда побежали”.













МЧС сообщает, что обрушение подвесного потолка произошло на площади в 150 квадратных метров. Пострадала одна девушка, продавец цветов 1994 года рождения.





Её госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.