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Министр энергетики США: "Северный поток-2" провалится, это коммерчески нежизнеспособный проект

12.11.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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Министр энергетики США Рик Перри допускает вероятность, что российский газотранспортный проект "Северный поток – 2" может быть заблокирован.

Об этом чиновник сказал журналистам 10 ноября во время визита на Трипольскую ТЭС, сообщило посольство США в Украине. 

По его словам, в Евросоюзе мало стран, поддерживающих этот проект.

"Мы выступаем решительно против него – это официальная позиция США. Мы также понимаем, что независимо от того, решат ли россияне довести до конца его коммерческое использование, он потерпит неудачу, потому что это коммерчески нежизнеспособный проект. 

И они могут его все-таки запустить, но мы будем делать все возможное, чтобы предоставить членам ЕС больше возможностей. Это касается не только продажи США сжиженного природного газа Европе. Мы поддерживаем Трансадриатический газопровод, который принесет каспийский газ в южную часть Европы", – сказал Перри.



Он отметил, что существует много вариантов диверсификации энергоресурсов.

"Мы считаем, очень важно, чтобы страны – члены ЕС поняли, что Россия имеет историю отключения поставок газа, и то, что эти альтернативные источники поставок важны для будущего развития Европы. Конечно, это понимает и Украина, как и все остальные", – добавил министр.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. 

Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В июле 2018 года сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". Министр энергетики США Рик Перри не исключал, что в отношении РФ примут новые ограничительные меры, которые затронут "Северный поток – 2".

Американский президент Дональд Трамп сообщил 18 сентября, что США не собираются налагать санкции на западные компании, которые участвуют в строительстве газопровода. 

 
 
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Министр энергетики США Рик Перри допускает вероятность, что российский газотранспортный проект "Северный поток – 2" может быть заблокирован.
 
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