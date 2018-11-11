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День знаний по-бобруйски: чему еврей может научить еврея? Быть евреем!

12.11.2018 17:12 — Разное | Партизан  
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В Бобруйске 11 ноября впервые прошел День еврейских знаний – мероприятие веселое и не лишенное познавательной составляющей.

День знаний по-бобруйски: чему еврей может научить еврея? Быть евреем!
Праздник получился шумным, массовым и необычным, так как бобруйчан учили быть евреями во всех смыслах этого слова.

Например, секретами богатства с бобруйчанами делился Александр Полянских из делового клуба «Шекель», который без обиняков заявил, что для еврея быть бедным – это стыдно. Ну, и немножечко рассказал, как стать богатым…

Председатель Бобруйской еврейской общины Олег Красный попытался ответить на ряд религиозно-философских вопросов. В частности, он просветил бобруйчан, как должен вести себя истинный еврей, пока он не вернулся на свою историческую родину. Одна часть слушателей выступала за то, что нужно обживаться на том месте, где довелось оказаться, строить дом и растить детей. Другие участники интерактива настаивали на том, что необходимо сидеть на чемоданах, то есть, не «пускать корни» в чужую землю. И что вы думаете? На самом деле нужно обживаться на любом месте, но чемоданы должны всегда стоять рядом.

Анекдот про еврея с лопатой в Бобруйске слышали все, но далеко не все поняли его подтекст.

Кто запамятовал — напоминаем.

Еврей устраивается на работу на стройку. Ему дают лопату.

- А у вас есть лопата с моторчиком?

- А где вы видели лопату с моторчиком?

-А где вы видели еврея с лопатой?

Так вот, иногда эту самую лопату все же приходится брать в фигуральном смысле, если речь идет о работе, которую выполнять совсем не хочется. Станислав Агинский рассказал, как найти креатив в рутине, благодаря чему любая работа будет приносить не только деньги, но и удовольствие. А Шауль Хабабо на правах раввина дал полезные советы тем, кто хотел получить ответы на жизненно важные вопросы.

В этот день бобруйчане учились танцевать, осваивали азы иврита, пели, играли в интеллектуальные игры, общались с представителями организаций «Гилель» и «Сохнут».

И, как пишет «Бобруйский курьер», с удивлением узнавали, что у старого знакомого, с которым не виделись много лет, таки есть еврейские корни, о чем он еще совсем недавно даже не догадывался. 

 
 
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В Бобруйске 11 ноября впервые прошел День еврейских знаний – мероприятие веселое и не лишенное познавательной составляющей.
 
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