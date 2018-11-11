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Пострадавшая в "Арена-сити" находится в состоянии средней степени тяжести

12.11.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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Состояние пострадавшей в столичном торговом центре "Арена Сити" оценивается как средней степени тяжести.

"Одна пострадавшая. Ее состояние - средней степени тяжести", сообщила БелТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

С предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота" она госпитализирована в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска.

По информации МЧС, это девушка  1994г.р., продавец цветочного киоска.


 
Теги: Минск
 
 
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Состояние пострадавшей в столичном торговом центре "Арена Сити" оценивается как средней степени тяжести.
 
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