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Пострадавшая в "Арена-сити" находится в состоянии средней степени тяжести
Состояние пострадавшей в
"Одна пострадавшая. Ее состояние - средней степени тяжести", сообщила
С предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота" она госпитализирована в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска.
По
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Состояние пострадавшей в столичном торговом центре "Арена Сити" оценивается как средней степени тяжести.
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