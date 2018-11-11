На Бобруйском кожкомбинате наладили производство … груш

«Бобруйский курьер» , местный кожевенный комбинат (ООО «Кинг») начал производить оригинальные изделия – боксерские мешки и груши, сделанные из натуральной кожи. Благодаря специальному покрытию, они комфортны и способны выдерживать интенсивную нагрузку при многочисленных ударах. Как сообщает, местный кожевенный комбинат (ООО «Кинг») начал производить оригинальные изделия – боксерские мешки и груши, сделанные из натуральной кожи. Благодаря специальному покрытию, они комфортны и способны выдерживать интенсивную нагрузку при многочисленных ударах.





А в сравнении с российскими аналогами, имеют более высокий гарантийный срок: у наших восточных соседей – один год, у бобруйской продукции – 36 месяцев.





Примечательно, что ранее в нашей стране аналогичную продукцию из натуральной кожи никто не производил.