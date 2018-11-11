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На Бобруйском кожкомбинате наладили производство … груш
Чтобы выжить в условиях экономического кризиса в Беларуси, предприятия вынуждены осваивать новые виды продукции.
Как сообщает
А в сравнении с российскими аналогами, имеют более высокий гарантийный срок: у наших восточных соседей – один год, у бобруйской продукции – 36 месяцев.
Примечательно, что ранее в нашей стране аналогичную продукцию из натуральной кожи никто не производил.
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Чтобы выжить в условиях экономического кризиса в Беларуси, предприятия вынуждены осваивать новые виды продукции.
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