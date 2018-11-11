Экс-премьер Андрей Кобяков нашел новую работу

Напомним, в начале октября этого года Кобяков прошел оценку специальной комиссии Национального банка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.













Рекомендации экс-премьеру дали его бывший первый заместитель Василий Матюшевский и независимый директор ЗАО «Альфа-Банк» Урал Латыпов (бывший глава МИД и Администрации Лукашенко).





Кобяков возглавлял правительство с 27 декабря 2014 года. На совещании 14 августа этого года, которое было посвящено развитию Оршанского района, Александр Лукашенко подверг резкой критике работу правительства и поручил внести предложения о заменах в Совмине.





18 августа глава государства вместо Кобякова назначил премьер-министром Сергея Румаса, сменил четырех из пяти вице-премьеров, а также назначил несколько новых министров.





Справка. ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 году, контролирует группа российского «Газпрома». Банк занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики, в частности малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования.





На 1 августа 2018 года по величине активов банк занимал 3-е место в белорусской банковской системе, это крупнейший частный финансовый институт страны.