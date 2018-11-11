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Экс-премьер Андрей Кобяков нашел новую работу
Занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков избран 9 ноября в состав совета директоров «Белгазпромбанка» в статусе независимого директора.
Напомним, в начале октября этого года Кобяков прошел оценку специальной комиссии Национального банка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
Рекомендации экс-премьеру дали его бывший первый заместитель Василий Матюшевский и независимый директор ЗАО «Альфа-Банк» Урал Латыпов (бывший глава МИД и Администрации Лукашенко).
Кобяков возглавлял правительство с 27 декабря 2014 года. На совещании 14 августа этого года, которое было посвящено развитию Оршанского района, Александр Лукашенко подверг резкой критике работу правительства и поручил внести предложения о заменах в Совмине.
18 августа глава государства вместо Кобякова назначил премьер-министром Сергея Румаса, сменил четырех из пяти вице-премьеров, а также назначил несколько новых министров.
Справка. ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 году, контролирует группа российского «Газпрома». Банк занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики, в частности малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования.
На 1 августа 2018 года по величине активов банк занимал 3-е место в белорусской банковской системе, это крупнейший частный финансовый институт страны.
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Занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков избран 9 ноября в состав совета директоров «Белгазпромбанка» в статусе...
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