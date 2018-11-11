ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Лукашенко есть аж три кандидата на пост генсека ОДКБ. Но вопрос назначения - вторичен

12.11.2018 16:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ, заявил Александр Лукашенко в понедельник, 12 ноября, во время встречи с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.



Что касается ротации руководителя данной организации, то следующая страна по алфавиту Беларусь. "У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ", - заявил Лукашенко.

При этом он выразил непонимание, почему вопрос смены генсека в прессе вызвал столько различных предположений и досужих разговоров, поскольку основным на саммите был все же не вопрос назнаяения генсека, а вопрос внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ.

Он отметил, что его удивляют некоторые домыслы в СМИ по поводу основных тем, рассмотренных на этой встрече. 

"Какие бы там ни были рассуждения, а я отслеживаю средства массовой информации, особенно после ОДКБ, меня удивляют эти домыслы, рассуждения... Я наблюдаю, что все свелось к тому, что мы якобы обсуждали только кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут. Основное время у нас занял первый вопрос - внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ", - цитирует Лукашенко belta.by

Напомним, решение о новом руководителе организации будет принято на предстоящей 6 декабря встрече в Санкт-Петербурге.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ, заявил Александр Лукашенко в понедельник, 12 ноября, во время встречи с послом Азербайджана в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" сменило всех тренеров. Что теперь будет с командой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика