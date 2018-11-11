У Лукашенко есть аж три кандидата на пост генсека ОДКБ. Но вопрос назначения - вторичен









Что касается ротации руководителя данной организации, то следующая страна по алфавиту Беларусь. "У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ", - заявил Лукашенко.





При этом он выразил непонимание, почему вопрос смены генсека в прессе вызвал столько различных предположений и досужих разговоров, поскольку основным на саммите был все же не вопрос назнаяения генсека, а вопрос внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ.





Он отметил, что его удивляют некоторые домыслы в СМИ по поводу основных тем, рассмотренных на этой встрече.

belta.by "Какие бы там ни были рассуждения, а я отслеживаю средства массовой информации, особенно после ОДКБ, меня удивляют эти домыслы, рассуждения... Я наблюдаю, что все свелось к тому, что мы якобы обсуждали только кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут. Основное время у нас занял первый вопрос - внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ", - цитирует Лукашенко





Напомним, решение о новом руководителе организации будет принято на предстоящей 6 декабря встрече в Санкт-Петербурге.