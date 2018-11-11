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Глава комитета Думы по охране здоровья поддержал предложение ввести акцизы на сладкую газировку

12.11.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Меры, которые позволят в некоторой степени снизить доступность подслащенных газированных напитков для детей, найдут поддержку в комитете Госдумы по охране здоровья, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Дмитрий Морозов.

"Если говорить о качестве жизни, то здоровое питание и здоровая вода - в сумме это все влияет, и сегодня, когда мы говорим о профилактике, в первую очередь, о детях, школах, некое снижение доступности подслащенных газированных напитков при повышении качества, естественно, мы поддержим", - сказал Д.Морозов в понедельник.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки.

По данным издания, соответствующая инициатива содержится в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Отмечается, что если налог будет введен, 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

 
 
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Меры, которые позволят в некоторой степени снизить доступность подслащенных газированных напитков для детей, найдут поддержку в комитете Госдумы по охране...
 
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