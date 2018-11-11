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Итоги саммита ОДКБ и дискуссия о назначении генсекретаря организации – темы разговора Александра Лукашенко и посла Азербайджана

12.11.2018 18:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 ноября Александр Лукашенко встретился с послом Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла накануне приезда Ильхама Алиева. С визитом в Беларуси его ожидают через неделю.

Две страны – партнеры давние. Налажены контакты в торговой и гуманитарной сферах, по ключевым вопросам оказываем друг другу поддержку на международной арене. Закрытых тем у двух стран не было и не будет, подчеркнул сегодня Александр Лукашенко.

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С дипломатом глава государства поделился и итогами саммита ОДКБ, прошедшего в Астане. Речь, в частности, зашла о возникшей дискуссии и лишних домыслах в СМИ вокруг назначения нового генерального секретаря Организации.

Итоги саммита ОДКБ и дискуссия о назначении генсекретаря организации – темы разговора Александра Лукашенко и посла Азербайджана

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Естественно, что обсуждая, что происходит по периметру наших государств, мы коснулись и внутриполитической ситуации в наших государствах, но исключительно с подачи того или иного президента.

Никто не собирался вмешиваться в те или иные процессы. К примеру, если Никол Пашинян – 9 декабря, по-моему, там выборы в парламент – то он затронул эту тему. Мы послушали. У нас здесь прошел ряд мероприятий: Мюнхенская конференция, Форум регионов с Украиной и с Россией и так далее. Я затронул эти проблемы, эти темы, всё, что происходит вокруг, как это отражается на внутриполитической ситуации. Президенты послушали, приняли к сведению.

Точно так и другие президенты информировали о том, что происходит внутри страны.

Что касается назначения руководителя аппарата ОДКБ, естественно, вариантов была масса. Это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что они возглавляют сегодня ЕврАзЭс, наш экономический союз, и ОДКБ. Очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол разберется и даст нам ответ – это будет буквально днями, можно сказать, в Питере мы встретимся – тогда мы и примем решение.

В центре внимания и экономическая составляющая. Сегодня страны активно сотрудничают в торговле. Товарооборот с начала 2018 года вырос на треть.

Итоги саммита ОДКБ и дискуссия о назначении генсекретаря организации – темы разговора Александра Лукашенко и посла Азербайджана

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
За эти 25 лет очень солидная договорно-правовая база.

Наши двусторонние отношения не стоят на одном месте, поэтому эта договорно-правовая база будет расширяться. В этом году предусматривается где-то подписание около 10 документов по различным отраслям – по гуманитарным, экономическим, политическим вопросам.

У Беларуси и Азербайджана близкие позиции по многим вопросам. Диалог будет продолжаться. Детальный план партнерских отношений Александр Лукашенко обсудит на встрече с президентом Азербайджана.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 ноября Александр Лукашенко встретился с послом Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла накануне приезда...
 
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