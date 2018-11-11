Как распознать агрессора и почему иногда это так сложно

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Норвежские авторы — журналистка Ауд Далсегг и юристка Ингер Вессе — подробно разбирают различные случаи насилия над личностью, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Распознать его бывает сложно, ведь агрессоры - искусные лгуны и манипуляторы.

Если вы испытываете страх перед тем, с кем вы живёте или работаете, перед членом семьи или коллегой, то это — признак нездоровых отношений. Если вы чувствуете сильную неуверенность, не смеете быть самими собой и замечаете, что кто-то пробует вас подавить, — вы должны быть бдительны и следить за словами и поступками этого человека. Вот типичные особенности агрессора, втягивающего вас в отношения, разрушающие здоровье:



Агрессор считает себя совершенством

Он (она) чувствует своё превосходство над другими людьми с точки зрения морали, опыта и знаний, а также зачастую — интеллекта и внешности. Он (она) никогда не делали что-то неправильно, а если ими всё-таки была допущена ошибка, то это — вина кого-то из окружающих. Если вы узнали о его (её) неверности, то это может быть объяснено тем, что вы неисправимы и безнадёжны, слишком растолстели и массой других причин.



Агрессор прячет свою истинную сущность за ложью о себе и других

Агрессор прячет свою истинную сущность за искажениями, ложью о себе и других, проявляясь в манипуляциях и оскорбляющем поведении. Ему (ей) необходимо фокусироваться на других, особенно на вас, чтобы сосредоточить всё своё внимание на вашей «неполноценности». Чем больше вы «опускаетесь» в том или ином качестве, тем более безупречным чувствует себя агрессор. Как будто его питает ваше несовершенство.



Агрессор всегда готов осудить других

Агрессор считает, что ему открыта правда о других людях, об их слабостях и отрицательных качествах. Он (она) провозглашает себя судьёй над остальными. Предметом суда становятся ваша никчёмность, неполноценность, вероломство, непорядочность, слабость, болезнь и т. п. Он (она) обладает поразительной способностью находить ваши болевые точки и слабости. Постоянно возникают всё новые обвинения в ваш адрес, и приговор выносится априори. Создаётся впечатление, что вы осуждены пожизненно, без возможности искупить свою провинность или получить «помилование». Агрессор может апеллировать к вашим прошлым «грехам», совершённым много лет назад. Но вам не просто выносят приговор: этот самопровозглашённый судья также считает себя вправе наказывать вас, используя различные формы психологического и физического насилия.



Агрессор следует закону джунглей

Агрессор всё время атакует. Когда он (она) чувствует, что его (её) амплуа безупречного человека находится под угрозой или что его (её) потребность во власти и контроле не удовлетворяется, агрессор нападает. Это позволяет агрессору отвлечь ваше внимание от самого себя и не сдавать свои позиции. Агрессор действует по закону джунглей: нападение — лучшая защита. Убей — или будешь убит.



Слова агрессора обычно расходятся с его поступками

Агрессор весьма красноречив, он убедителен на словах, но обратите внимание на то, что его поступки едва ли соответствуют заявленным суждениям.



Агрессор нуждается в постоянной активности

Он (она) обычно скрывают внутреннюю пустоту за выбеленным фасадом, поэтому агрессор ищет активности на работе и в свободное время плохо переносит тишину и покой.



Агрессор презирает слабость

Агрессор хочет выглядеть сильным, деятельным человеком и поэтому нетерпим к проявлениям чувств и ранимости других людей — особенно если речь идёт о близких, даже собственных детях. В таких проявлениях он видит слабость.



Двуликий Янус

Вы не понимаете, как — хорошо или плохо — относится к вам агрессор? Уважает вас или ненавидит? Эти люди легко сбивают с толку, демонстрируя различные стороны своего «Я». Одна — приветливая, позитивная, добрая. Другая — та, которую обычно видят только люди из ближайшего окружения: мстительная, полная ненависти и подавляющая. Словами, взглядом, мимикой и определёнными действиями он (она) могут оскорблять окружающих. Красивые слова о заботе и любви к ближнему, как правило, остаются только словами. Эти разные «Я» агрессора могут быстро сменять друг друга. Многие наблюдавшие этот процесс говорят о том, что он напоминает щелчок выключателя: внезапно агрессор становится другим человеком. Это отражается в его взгляде — в преддверии бури глаза темнеют, от агрессора словно веет холодом.



Агрессор стремится к контролю над другими людьми

Агрессор хочет обладать властью над другими людьми, особенно над теми, с кем он вместе живёт или работает. Ваша воля, мнение или потребности подавляются. На работе агрессор предпочитает иметь дело с соглашателями. В частной жизни требует от окружающих послушания и подлаживания под свои вкусы и представления. Стремление агрессора контролировать и подчинять не ослабевает даже после развода или разрыва отношений или по мере взросления детей.



Агрессор требует к себе повышенного внимания

Агрессор всё время находится в зависимости от внимания со стороны других людей. Если он не добивается внимания по-хорошему, то использует негативные методы воздействия. Такие люди могут затеять ссору или начать активно протестовать, если столкнутся с противодействием своей воле, или же просто от скуки.



Агрессор отличается эмоциональной незрелостью

Зачастую эмоциональные реакции агрессора напоминают реакции маленького ребёнка, он зависим, эгоистичен, требователен и редко принимает во внимание потребности окружающих. Поступки агрессора импульсивны. Возникшая потребность должна быть удовлетворена незамедлительно, а не через час, день или неделю. Он (она) не понимает, какими могут быть последствия его (её) действий. Какая-то мелочь может спровоцировать внезапный приступ бешенства агрессора, он (она) может неадекватно отреагировать или подвергнуть вас наказанию, несопоставимому с совершённым вами «проступком».



Агрессор лишён эмпатии

Агрессор глух к чувствам других людей. Он (она) не раскаивается, ранив и обидев другого человека. Агрессор способен отругать вас, а минутой позже вести себя как ни в чём не бывало. При этом он (она) может упрекать, критиковать вас за определённые реакции, обвиняя в том, что вы якобы «пережёвываете» то, что давно пора забыть.



Агрессор играет роль мученика

Агрессор легко входит в амплуа жертвы или мученика — таким образом единолично закрепляя за собой право на страдание. Если агрессор видит, что вам плохо, ему или ей всегда будет ещё хуже. Страдания агрессора имеют первостепенное значение. Очень часто агрессоры манипулируют своими близкими, навязывая им чувство вины. Таким образом они контролируют людей и получают над ними власть. Агрессоры могут вести себя «самоотверженно», утверждая, что больше всего на свете пекутся о своих близких. В дальнейшем это может быть использовано как оружие против них. Например, когда престарелая мать говорит взрослому сыну или дочери: «И это благодарность за всё, что я для тебя сделала!» Агрессоры всегда «становятся жертвой» дурных наклонностей, недостаточной нравственности или слабости других людей. Этим же они объясняют собственные ошибки. Роль жертвы разыгрывается просто блестяще, кажется, что агрессор искренне верит в её подлинность.



Агрессор говорит неправду

Агрессоры достаточно вольно обращаются с фактами. Они могут спокойно говорить неправду даже в случае, когда их ложь можно легко опровергнуть. Зачастую они что-то выдумывают, чтобы оправдать какой-то свой поступок, лгут или утаивают правду с целью представить себя в лучшем свете.

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