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Сильную метель обещают в Горках в середине недели
12.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
В среду 14 ноября в Горках обещают около нуля и первую настоящую метель со снегом.
В четверг 15 ноября прогнозируют, что ветер утихнет, но будет пасмурно и очень туманно. Столбик термометра останется в районе нуля.
На выходных обещают мокрый снег и потепление.
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В среду 14 ноября в Горках обещают около нуля и первую настоящую метель со снегом. В четверг 15 ноября прогнозируют, что ветер утихнет, но будет пасмурно и очень ...
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