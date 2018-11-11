С 1 декабря за летнюю резину грозит штраф

ГАИ напоминает об ответственности за летнюю резину с 1 декабря.





«Госавтоинспекция обращает внимание, что с 1 декабря за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (1 БВ — Br24,5). Также запрещено участие в дорожном движении с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере до 1 базовой», — напомнили в ГАИ.

Повторное в течение года игнорирование данного требования законодательства может привести к штрафу в размере от 2 до 5 базовых.