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Слуцкий наркоконтроль проводит спецпрограмму «Доппинг»
12.11.2018 — Разное | Слуцк Город
С 12 по 16 ноября отдел по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД проводит специальную программу «Допинг».
Мероприятие направлено на выявление и предупреждение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Основная цель программы - перекрытие каналов поступления в незаконный оборот лекарственных средств, содержащих наркотические вещества, а также пресечение изготовления лексреств в кустарных условиях.
В рамках СП «Допинг» пройдут проверки организаций здравоохранения, аптек и ветстанций, запланированы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление хранения, транспортировки и хищения психотропных веществ, а также выявление фактов изготовления синтетических наркотических средств.
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Основная цель программы - перекрытие каналов поступления в незаконный оборот лекарственных средств, содержащих наркотические вещества.
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