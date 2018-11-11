Слуцкий наркоконтроль проводит спецпрограмму «Доппинг»

С 12 по 16 ноября отдел по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД проводит специальную программу «Допинг».

Мероприятие направлено на выявление и предупреждение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Основная цель программы - перекрытие каналов поступления в незаконный оборот лекарственных средств, содержащих наркотические вещества, а также пресечение изготовления лексреств в кустарных условиях.

В рамках СП «Допинг» пройдут проверки организаций здравоохранения, аптек и ветстанций, запланированы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление хранения, транспортировки и хищения психотропных веществ, а также выявление фактов изготовления синтетических наркотических средств.



ОНиПТЛ Слуцкого РОВД