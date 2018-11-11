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Выбирают отдых. В Беларуси второй год сокращается число работающих пенсионеров
В Беларуси заметно сократилось число пенсионеров, которые продолжают трудиться на заслуженном отдыхе. Сейчас на пенсии работает 621 тысяча человек. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова
Для сравнения: в прошлом году после выхода на заслуженный отдых продолжали
— 68% работающих пенсионеров — женщины, — уточнила Лариса Яшкова.
Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут
Для работающих на пенсии белорусов
Напомним, профсоюзы
— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации профсоюзов.
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В Беларуси заметно сократилось число пенсионеров, которые продолжают трудиться на заслуженном отдыхе. Сейчас на пенсии работает 621 тысяча человек.
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