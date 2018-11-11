Выбирают отдых. В Беларуси второй год сокращается число работающих пенсионеров

В Беларуси заметно сократилось число пенсионеров, которые продолжают трудиться на заслуженном отдыхе. Сейчас на пенсии работает 621 тысяча человек. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова в эфире программы «Актуальный микрофон» Первого Национального канала Белорусского радио.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для сравнения: в прошлом году после выхода на заслуженный отдых продолжали трудиться 645,6 тысячи человек. Это на 20 тысяч меньше , чем годом ранее. В 2015 году трудилась 651 тысяча пенсионеров, а в 2014-м — 635 тысяч. В 2008 году их было 608 тысяч.

— 68% работающих пенсионеров — женщины, — уточнила Лариса Яшкова.

Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать на премирование за отложенный выход на пенсию. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.

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Для работающих на пенсии белорусов намерены ввести изменения — они смогут получать компенсацию в три месячные зарплаты при расторжении трудового договора. Основное условие — это должно произойти из-за виновных действий нанимателя. Эти изменения намерены прописать в Трудовом кодексе.

Напомним, профсоюзы выступают за то, чтобы усовершенствовать пенсионное законодательство. Одно из решений — ввести перерасчет пенсий работающим на заслуженном отдыхе белорусам.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации профсоюзов.