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Погода на неделе: мокрый снег

12.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Мокрый снег ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 13 ноября, Беларусь будет находиться на стыке двух атмосферных образований - холодного антициклона с центром над Поволжьем и циклона над Великобританией. Их противоборство будет выражено в усилении ветра и понижении комфортности погоды. В стране будет облачно и преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу возможны небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер прогнозируется южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, в середине дня - от нуля до плюс 6 градусов. В западных районах будет теплее: ночью - 3-6 градусов выше нуля, днем - 7-10 градусов тепла.

В среду, 14 ноября, Беларусь окажется под влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Во многих районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). По восточной части страны местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3, по западу - 4-7 градусов тепла. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 по западу страны.

В четверг, 15 ноября, погодные условия в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса. Осадков станет меньше. В отдельных районах сгустятся туманы, местами возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, по востоку - до 4 градусов мороза. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 8 по западу страны. Такой температурный режим соответствует климатической норме.

В пятницу и в субботу, 16-17 ноября, циклоны и активные фронтальные разделы будут далеко от Беларуси. Во многих регионах будет без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами будут туманы, ночью и утром возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, а по юго-востоку, где ожидаются более длительные прояснения, воздух будет остывать до 3-6 градусов мороза. Днем будет от минус 1 по востоку до плюс 6 градусов в западных районах Беларуси.

В воскресенье, 18 ноября, преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, днем - от нуля до 7 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Мокрый снег ожидается в Беларуси на этой неделе.
 
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