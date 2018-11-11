В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Есть пострадавшие.



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Фото: twitter.com/112MINSK

Обрушение произошло 12 ноября в 15.50.

«В ТЦ „Арена-Сити“ произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.



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Фото: TUT.BY

На месте работают сотрудники МЧС и милиция. У ТЦ стоят пять карет «скорой помощи».

Как сообщает корреспондент TUT.BY с места событий, пострадала одна девушка.

«На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота», — рассказали в МЧС.



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Фото: twitter.com/112MINSK

Очевидцы рассказали, что потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились девушки-продавщицы. Сразу после обрушения их из-под обломков быстро вытащили мужчины.

«Охрана сработала очень быстро. Сразу всех посетителей эвакуировали из торгового центра», — рассказали свидетели происшествия.



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Фото: TUT.BY



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Фото: @miksfactor, twitter.com

«Да, у нас действительно произошло ЧП. Но мы ничего не будем комментировать до экспертизы», — сообщили TUT.BY представители администрации ТЦ «Арена-Сити».

Часть торгового центра, там где произошло обрушение, обтянули лентой, за нее вход разрешен только представителям служб. Но в других местах торгового центра пускают покупателей, работают магазины.