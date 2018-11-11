﻿ В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

12.11.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Есть пострадавшие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60557.php

В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

Фото: twitter.com/112MINSK

Обрушение произошло 12 ноября в 15.50.

«В ТЦ „Арена-Сити“ произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60557.php

В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

Фото: TUT.BY

На месте работают сотрудники МЧС и милиция. У ТЦ стоят пять карет «скорой помощи».

Как сообщает корреспондент TUT.BY с места событий, пострадала одна девушка.

«На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота», — рассказали в МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60557.php

В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

Фото: twitter.com/112MINSK

Очевидцы рассказали, что потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились девушки-продавщицы. Сразу после обрушения их из-под обломков быстро вытащили мужчины.

«Охрана сработала очень быстро. Сразу всех посетителей эвакуировали из торгового центра», — рассказали свидетели происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60557.php

В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

Фото: TUT.BY


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60557.php

В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок

Фото: @miksfactor, twitter.com

«Да, у нас действительно произошло ЧП. Но мы ничего не будем комментировать до экспертизы», — сообщили TUT.BY представители администрации ТЦ «Арена-Сити».

Часть торгового центра, там где произошло обрушение, обтянули лентой, за нее вход разрешен только представителям служб. Но в других местах торгового центра пускают покупателей, работают магазины.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Есть пострадавшие. Фото: twitter.com/112MINSK Обрушение произошло 12 ноября в 15.50. «В ТЦ „Арена-Сити“ произошло...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гендиректор life:) покинула свой пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика