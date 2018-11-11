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В столичном торговом центре «Арена-Сити» обвалился потолок
12.11.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Есть пострадавшие.
Фото: twitter.com/112MINSK
Обрушение произошло 12 ноября в 15.50.
«В ТЦ „Арена-Сити“ произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Помощь сотрудников
Фото: TUT.BY
На месте работают сотрудники МЧС и милиция. У ТЦ стоят пять карет «скорой помощи».
Как сообщает корреспондент TUT.BY с места событий, пострадала одна девушка.
«На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота», — рассказали в МЧС.
Фото: twitter.com/112MINSK
Очевидцы рассказали, что потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились девушки-продавщицы. Сразу после обрушения их из-под обломков быстро вытащили мужчины.
«Охрана сработала очень быстро. Сразу всех посетителей эвакуировали из торгового центра», — рассказали свидетели происшествия.
Фото: TUT.BY
Фото: @miksfactor, twitter.com
«Да, у нас действительно произошло ЧП. Но мы ничего не будем комментировать до экспертизы», — сообщили TUT.BY представители администрации ТЦ «Арена-Сити».
Часть торгового центра, там где произошло обрушение, обтянули лентой, за нее вход разрешен только представителям служб. Но в других местах торгового центра пускают покупателей, работают магазины.
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В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок. Есть пострадавшие. Фото: twitter.com/112MINSK Обрушение произошло 12 ноября в 15.50. «В ТЦ „Арена-Сити“ произошло...
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