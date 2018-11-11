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БелЖД: мы не имеем полномочий давать скидки на билеты людям с инвалидностью

12.11.2018 19:02 — Разное | KYKY  
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Активисты создали петицию и направили её в Минтранс, МАРТ и БелЖД. Они интересовались, планируют ли власти решать проблему недоступности железных дорог для людей с инвалидностью. БелЖД ответило, что не имеет полномочий устанавливать льготы, но старается, чтобы колясочники могли пользоваться обычными поездами.

Авторы петиции обратили внимание, что в Беларуси используются специальные вагоны для перевозки людей с инвалидностью на колясках. Но проблема в цене − стоимость плацкарта, например, Брест−Москва составляет около 120 рублей, купе − 230. А пенсия по инвалидности в зависимости от группы варьируется от 160 до 235 рублей. То есть вариант поехать в таком вагоне для людей отпадает. А в обычные поезда на коляске элементарно не попасть, да и передвигаться невозможно − слишком узко. 

БелЖД прислал ответ за подписью главного инженера Валерия Шубадерова. Там указано, что БелЖД не имеет полномочий устанавливать льготы, скидки и тому подобное. Дело в том, что цена формируется на основании тарифов, а их устанавливают железнодорожные администрации каждого государства. Поэтому в вагонах в международном сообщении льгот можно не ждать.

При этом в письме написано, что БелЖД закупила передвижные подъёмные платформы для посадки в вагон. Их установят на вокзалах до конца 2018 года. А внутри вагонов поставят специальные каталки, с которыми люди с инвалидностью смогут передвигаться, − только их ещё не купили. 

 
 
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Активисты создали петицию и направили её в Минтранс, МАРТ и БелЖД. Они интересовались, планируют ли власти решать проблему недоступности железных дорог для людей с...
 
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