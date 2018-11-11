В Молодечно для деревьев связали разноцветные водолазки

Стрит-арты бывают разные. Один из самых распространённых видов − граффити и муралы. В Молодечно же решили показать «вязаный стрит-арт», который также называют yarnbombing (взрыв пряжи). Вместо баночек с краской тут используются нитки. Активисты связали водолазки и одели их на деревья на торговой площади.

Таким образом активисты хотели привлечь внимание к своему проекту «Молодёжная улица стрит-фуда» − на Social Weekend они стали лидерами в отборочном этапе. Их идея − создать городское креативное пространство для неформального общения и презентаций новых творческих работ.

Местные жители отнеслись к идее неоднозачно. Кто-то начал фотографировать это в инстаграм, другие же проходили мимо, не обращая на них внимания.

Причём улица уже работает − по выходным здесь выступают музыканты. Если всё получится, открыть «улицу стрит-фуда» хотят в мае 2019 года. Организаторы проведут конкурс на её название, а также свяжут водолазки с логотипами проектов, которых их поддержали.