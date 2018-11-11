Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка

Об избрании сообщается на сайте банка. В октябре 2018 года Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Андрей Владимирович Кобяков родился 21 ноября 1960 года в Москве. С трехлетнего возраста живет в Беларуси. Он окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе, а в 1991 г. — Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. По образованию инженер-механик, экономист, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин.

В 1998 г. Кобяков занимал пост президента Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. В 1998 - 2000 гг. он был председателем Комитета государственного контроля Беларуси.