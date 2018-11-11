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Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка

12.11.2018 17:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка
БЕЛТА

Об избрании сообщается на сайте банка. В октябре 2018 года Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Андрей Владимирович Кобяков родился 21 ноября 1960 года в Москве. С трехлетнего возраста живет в Беларуси. Он окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе, а в 1991 г. — Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. По образованию инженер-механик, экономист, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин.

В 1998 г. Кобяков занимал пост президента Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. В 1998 - 2000 гг. он был председателем Комитета государственного контроля Беларуси. 

С ноября 2011 г. по август 2012 г. был чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации. С 27 августа 2012 г. по 27 декабря 2014 г. возглавлял администрацию президента Беларуси. С 27 декабря 2014 г. по 18 августа 2018 г. занимал пост премьер-министра. 

Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка
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9 ноября 2018 года ранее занимавший пост премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков был избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого...
 
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