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Минское "Динамо" проводит первый матч под руководством Сидоренко. Онлайн
Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч при новом главном тренере. Андрей Сидоренко выведет «зубров» на игру против своего бывшего клуба — челябинского «Трактора».
Минчане все еще далеко от зоны плей-офф, но серия побед может серьезно улучшить положение команды. Начинать нужно с «Трактора», который нападающий «Динамо» Илья Литвинов обещал
Клуб из Челябинска — наименее рейтинговый соперник домашней серии, хотя и очень неуступчивый. Лидером «Трактора» является бывшая звезда минчан Ник Бэйлен, а вот другие ведущие хоккеисты команды Пол Щехура, Рихард Гюнге и Александр Бергстрем не сыграют из-за травм.
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Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч при новом главном тренере. Андрей Сидоренко выведет "зубров" на игру против своего бывшего клуба - челябинского...
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