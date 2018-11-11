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Минское "Динамо" проводит первый матч под руководством Сидоренко. Онлайн

12.11.2018 19:20 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч при новом главном тренере. Андрей Сидоренко выведет «зубров» на игру против своего бывшего клуба — челябинского «Трактора».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане все еще далеко от зоны плей-офф, но серия побед может серьезно улучшить положение команды. Начинать нужно с «Трактора», который нападающий «Динамо» Илья Литвинов обещал разорвать.

Клуб из Челябинска — наименее рейтинговый соперник домашней серии, хотя и очень неуступчивый. Лидером «Трактора» является бывшая звезда минчан Ник Бэйлен, а вот другие ведущие хоккеисты команды Пол Щехура, Рихард Гюнге и Александр Бергстрем не сыграют из-за травм.

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Победит ли "Динамо" с новым тренером?

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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч при новом главном тренере. Андрей Сидоренко выведет "зубров" на игру против своего бывшего клуба - челябинского...
 
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