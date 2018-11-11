Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч при новом главном тренере. Андрей Сидоренко выведет «зубров» на игру против своего бывшего клуба — челябинского «Трактора».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане все еще далеко от зоны плей-офф, но серия побед может серьезно улучшить положение команды. Начинать нужно с «Трактора», который нападающий «Динамо» Илья Литвинов обещал разорвать .

Клуб из Челябинска — наименее рейтинговый соперник домашней серии, хотя и очень неуступчивый. Лидером «Трактора» является бывшая звезда минчан Ник Бэйлен, а вот другие ведущие хоккеисты команды Пол Щехура, Рихард Гюнге и Александр Бергстрем не сыграют из-за травм.

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