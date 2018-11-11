﻿ Мурманск и Минск свяжет прямой авиарейс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мурманск и Минск свяжет прямой авиарейс

12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Мурманск и Минск свяжет прямое авиасообщение. Первый рейс планируют отправить уже в декабре этого года, сообщила в понедельник, 12 ноября, ТАСС замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. 

«Планируется, что рейс будет запущен в декабре. Спрос большой, думаю, пустых мест оставаться не будет», – сказала она. 

Кузнецова отметила, что заинтересованность в появлении авиасообщения высказывает не только население, но представители бизнеса. 

По словам замгубернатора, переговоры с белорусскими авиаторами уже проведены. Идет работа над техническими вопросами.  

В последние годы аэропорт Мурманска осуществляет вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, также ведутся переговоры для возобновления рейсов в Норвегию.

Ранее сообщалось, что из Ростова-на-Дону запустят прямые авиарейсы в Алматы и Калининград. В Казахстан самолеты отправятся под Новый год. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что первый рейс будет осуществлен уже в декабре 2018 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изобретение сосиски и «Свадьба в Малиновке». Что было 13 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика