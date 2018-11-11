Мурманск и Минск свяжет прямой авиарейс

Мурманск и Минск свяжет прямое авиасообщение. Первый рейс планируют отправить уже в декабре этого года, сообщила в понедельник, 12 ноября, ТАСС замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Планируется, что рейс будет запущен в декабре. Спрос большой, думаю, пустых мест оставаться не будет», – сказала она.

Кузнецова отметила, что заинтересованность в появлении авиасообщения высказывает не только население, но представители бизнеса.

По словам замгубернатора, переговоры с белорусскими авиаторами уже проведены. Идет работа над техническими вопросами.

В последние годы аэропорт Мурманска осуществляет вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, также ведутся переговоры для возобновления рейсов в Норвегию.