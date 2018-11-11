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Мурманск и Минск свяжет прямой авиарейс
12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Мурманск и Минск свяжет прямое авиасообщение. Первый рейс планируют отправить уже в декабре этого года, сообщила в понедельник, 12 ноября,
«Планируется, что рейс будет запущен в декабре. Спрос большой, думаю, пустых мест оставаться не будет», – сказала она.
Кузнецова отметила, что заинтересованность в появлении авиасообщения высказывает не только население, но представители бизнеса.
По словам замгубернатора, переговоры с белорусскими авиаторами уже проведены. Идет работа над техническими вопросами.
В последние годы аэропорт Мурманска осуществляет вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, также ведутся переговоры для возобновления рейсов в Норвегию.
Ранее сообщалось, что из Ростова-на-Дону
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Планируется, что первый рейс будет осуществлен уже в декабре 2018 года.
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