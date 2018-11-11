﻿ Дарья Домрачева вместе с дочерью поздравила Бьёрндалена с Днём отца булочками. 21.by
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Дарья Домрачева вместе с дочерью поздравила Бьёрндалена с Днём отца булочками

12.11.2018 19:21 — Разное | Партизан  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с дочерью Ксенией испекли булочки к празднику День отца. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал её муж Уле-Эйнар Бьорндален.

«Ксения и Дарья сделали булочки. Счастливый визит братьев. Отмечаем День отца», — подписал фото Уле-Эйнар Бьорндален.


 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с дочерью Ксенией испекли булочки к празднику День отца. Об этом на своей странице в инстаграме...
 
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