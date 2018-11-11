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Дарья Домрачева вместе с дочерью поздравила Бьёрндалена с Днём отца булочками
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с дочерью Ксенией испекли булочки к празднику День отца. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал её муж Уле-Эйнар Бьорндален.
«Ксения и Дарья сделали булочки. Счастливый визит братьев. Отмечаем День отца», — подписал
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с дочерью Ксенией испекли булочки к празднику День отца. Об этом на своей странице в инстаграме...
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