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Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел

12.11.2018 19:14 — Разное | Партизан  
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Израильская авиация начала удары по сектору Газа после запуска нескольких десятков ракет боевиками. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.



В аккаунте IDF также демонстрируется видео обстрела. На нем видно, как в воздухе пролетают и взрываются ракеты. Звучат сирены, предупреждающие о ракетной атаке.


Во всех районах Израиля, оказавшихся в зоне обстрела, звучат сирены предупреждения о ракетной атаке. Большую часть летящих снарядов сумела перехватить система ПВО «Железный купол», утверждает The Jerusalem Post. На видеозаписи, опубликованной в аккаунте IDF, видно, как ракеты взрываются в воздухе. Однако часть из них все же поразила цели на территории Израиля.

Всего, пишет РБК, по данным «Десятого канала Израиля», с территории сектора Газа в сторону израильских городов было запущено порядка 80 ракет. Одна из них попала в автобус в районе кибуца Кфар-Азе. В городе Сдерот снаряд взорвался в жилом доме, пострадал 19-летний молодой человек, он находится в критическом состоянии. В здании после попадания ракеты разгорелся пожар, видео публикует «Десятый канал Израиля».


 
 
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Израильская авиация начала удары по сектору Газа после запуска нескольких десятков ракет боевиками. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
 
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