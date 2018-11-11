Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел









В аккаунте IDF также демонстрируется видео обстрела. На нем видно, как в воздухе пролетают и взрываются ракеты. Звучат сирены, предупреждающие о ракетной атаке.









Во всех районах Израиля, оказавшихся в зоне обстрела, звучат сирены предупреждения о ракетной атаке. Большую часть летящих снарядов сумела перехватить система ПВО «Железный купол», утверждает The Jerusalem Post. На видеозаписи, опубликованной в аккаунте IDF, видно, как ракеты взрываются в воздухе. Однако часть из них все же поразила цели на территории Израиля.





РБК , по данным «Десятого канала Израиля», с территории сектора Газа в сторону израильских городов было запущено порядка 80 ракет. Одна из них попала в автобус в районе кибуца Кфар-Азе. В городе Сдерот снаряд взорвался в жилом доме, пострадал 19-летний молодой человек, он находится в критическом состоянии. В здании после попадания ракеты разгорелся пожар, видео публикует «Десятый канал Израиля». Всего, пишет, по данным «Десятого канала Израиля», с территории сектора Газа в сторону израильских городов было запущено порядка 80 ракет. Одна из них попала в автобус в районе кибуца Кфар-Азе. В городе Сдерот снаряд взорвался в жилом доме, пострадал 19-летний молодой человек, он находится в критическом состоянии. В здании после попадания ракеты разгорелся пожар, видео публикует «Десятый канал Израиля».



