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Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел
Израильская авиация начала удары по сектору Газа после запуска нескольких десятков ракет боевиками. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
В аккаунте IDF также демонстрируется видео обстрела. На нем видно, как в воздухе пролетают и взрываются ракеты. Звучат сирены, предупреждающие о ракетной атаке.
Во всех районах Израиля, оказавшихся в зоне обстрела, звучат сирены предупреждения о ракетной атаке. Большую часть летящих снарядов сумела перехватить система ПВО «Железный купол», утверждает The Jerusalem Post. На видеозаписи, опубликованной в аккаунте IDF, видно, как ракеты взрываются в воздухе. Однако часть из них все же поразила цели на территории Израиля.
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Израильская авиация начала удары по сектору Газа после запуска нескольких десятков ракет боевиками. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
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