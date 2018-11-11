Кредит от ЕФСР спас золотовалютные резервы Беларуси от снижения

Как сообщили в Национальном банке РБ, в октябре в бюджет поступили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития, а также средства от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, Нацбанк покупал валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. В Нацбанке отметили также рост стоимости монетарного золота, входящего в состав резервов страны. Она увеличилась за октябрь на 45,7 млн. долларов и достигла 1 833 млн. долларов.





Величина шестого транша кредита ЕФСР составляла 200 млн. долларов, то есть, если бы не он, золотовалютные резервы РБ в октябре сократились бы на 18,7 млн. долларов.





При этом правительство и Нацбанк выполнили за октябрь свои внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте в размере 290 млн. долларов. Следовательно, поступления валюты из других источников (без учета транша кредита и золота) в сентябре составили около 225,6 млн. долларов.





Резервные активы страны в иностранной валюте в сентябре увеличились на 239,4 млн. долларов и достигли 4 323,1 млн. долларов. В то же время, величина прочих активов, которые входят в состав золотовалютных резервов РБ, за месяц даже снизилась на 99 млн. долларов — до 437,6 млн. долларов.





В России золотовалютные резервы в сентябре сократились по сравнению с августом на 0,3%, то есть на 1,45 млрд. долларов и составили на 30 октября









459,16 млрд. долларов. При этом доля золота в резервах значительно выросла. Банк России, в отличие от белорусского Нацбанка, сообщает об изменении золота в резервах в тоннах. Так, в сентябре он приобрел около 37,3 тонн золота и довел свой золотой запас до 2 037,27 тонн. В результате доля золота в международных резервах РФ достигла 16,9%.





В Беларуси доля этого драгоценного металла в резервах намного выше — 25,8%, хотя самого металла намного меньше, чем в России. По данным на 1 января 2018 года (более поздней информации нет) золотой запас Беларуси составлял всего 40,2 тонны.



