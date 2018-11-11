﻿ Кредит от ЕФСР спас золотовалютные резервы Беларуси от снижения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кредит от ЕФСР спас золотовалютные резервы Беларуси от снижения

12.11.2018 19:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В октябре 2018 года международные резервные активы страны увеличились по сравнению с сентябрем 181,3 млн. долларов, то есть на 2,6%, и достигли на 1 ноября 7 107,6 млн. долларов.

Как сообщили в Национальном банке РБ, в октябре в бюджет поступили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития, а также средства от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, Нацбанк покупал валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. В Нацбанке отметили также рост стоимости монетарного золота, входящего в состав резервов страны. Она увеличилась за октябрь на 45,7 млн. долларов и достигла 1 833 млн. долларов.

Величина шестого транша кредита ЕФСР составляла 200 млн. долларов, то есть, если бы не он, золотовалютные резервы РБ в октябре сократились бы на 18,7 млн. долларов.

При этом правительство и Нацбанк выполнили за октябрь свои внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте в размере 290 млн. долларов. Следовательно, поступления валюты из других источников (без учета транша кредита и золота) в сентябре составили около 225,6 млн. долларов.

Резервные активы страны в иностранной валюте в сентябре увеличились на 239,4 млн. долларов и достигли 4 323,1 млн. долларов. В то же время, величина прочих активов, которые входят в состав золотовалютных резервов РБ, за месяц даже снизилась на 99 млн. долларов — до 437,6 млн. долларов.

В России золотовалютные резервы в сентябре сократились по сравнению с августом на 0,3%, то есть на 1,45 млрд. долларов и составили на 30 октября

459,16 млрд. долларов. При этом доля золота в резервах значительно выросла. Банк России, в отличие от белорусского Нацбанка, сообщает об изменении золота в резервах в тоннах. Так, в сентябре он приобрел около 37,3 тонн золота и довел свой золотой запас до 2 037,27 тонн. В результате доля золота в международных резервах РФ достигла 16,9%.

В Беларуси доля этого драгоценного металла в резервах намного выше — 25,8%, хотя самого металла намного меньше, чем в России. По данным на 1 января 2018 года (более поздней информации нет) золотой запас Беларуси составлял всего 40,2 тонны.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В октябре 2018 года международные резервные активы страны увеличились по сравнению с сентябрем 181,3 млн. долларов, то есть на 2,6%, и достигли на 1 ноября 7 107,6 млн....
 
Новости дня
Новости разные
 
БелЖД: мы не имеем полномочий давать скидки на билеты людям с инвалидностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика