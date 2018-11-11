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Гендиректор life:) покинула свой пост
9 ноября Дина Цыбульская покинула пост генерального директора ЗАО «БеСТ».
«Компания благодарит Дину Цыбульскую за плодотворную работу, ценный вклад в развитие бизнеса и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в
Исполняющим обязанности генерального директора ЗАО «БеСТ» с 12 ноября 2018 года назначен Эрдал Яйла.
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9 ноября Дина Цыбульская покинула пост генерального директора ЗАО «БеСТ».
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