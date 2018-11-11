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В Минске из окна школы выпала 12-летняя девочка
26 октября, в последний день первой четверти, из окна школы во Фрунзенском районе Минска выпала девочка 2006 года рождения.
“После случившегося её госпитализировали в больницу, –
Следователи проверяют обстоятельства случившегося, в том числе версию доведения до самоубийства несовершеннолетней. По окончанию расследования будет принято процессуальное решение по уголовному делу.
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26 октября, в последний день первой четверти, из окна школы во Фрунзенском районе Минска выпала девочка 2006 года рождения.
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