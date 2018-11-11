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В Минске из окна школы выпала 12-летняя девочка

12.11.2018 18:29 — Разное | Партизан  
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26 октября, в последний день первой четверти, из окна школы во Фрунзенском районе Минска выпала девочка 2006 года рождения.

“После случившегося её госпитализировали в больницу, – сообщили Еврорадио в Следственном комитете Беларуси. – Она жива. По данному факту возбуждено уголовное дело”.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося, в том числе версию доведения до самоубийства несовершеннолетней. По окончанию расследования будет принято процессуальное решение по уголовному делу.


 
Теги: Минск
 
 
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26 октября, в последний день первой четверти, из окна школы во Фрунзенском районе Минска выпала девочка 2006 года рождения.
 
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